Confrontos em Hong Kong. Polícia lança gás lacrimogéneo sobre os manifestantes

Os confrontos entre a polícia de Hong Kong e os manifestantes pró-democracia que protestam à frente da sede do Governo intensificaram-se, nas últimas horas. A polícia lançou gás lacrimogéneo e canhões de água sobre os manifestantes que arremessaram objetos para o edifício. Os confrontos prolongaram-se durante algumas horas tendo, entretanto, os manifestantes abandonado o local.

Milhares de manifestantes ignoraram a proibição das autoridades para a realização de um protesto pró-democracia que deveria assinalar os cinco anos em que Pequim recusou o sufrágio universal em Hong Kong. Na passa quinta-feira, a polícia proibiu a realização da manifestação e da marcha pró-democracia, sublinhando que qualquer desobediência poderia incorrer numa pena de prisão de até cinco anos.

Sob o pretexto de estarem a efetuar uma manifestação religiosa para "rezar pelos pecadores" e de irem às compras em grupo, os manifestantes ignoraram os avisos da polícia para não realizarem qualquer protesto. Em causa estão cinco reivindicações: a retirada definitiva da lei da extradição, a libertação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial, a demissão da chefe de governo Carrie Lam e sufrágio universal nas eleições para este cargo e para o Conselho Legislativo, o parlamento de Hong Kong.

Desde junho, mais de 800 manifestantes foram detidos, numa escalada de violência associada também a um impasse político, com a chefe do Governo a admitir chamar a si poderes reforçados face à situação de emergência que se vive no território e com a China a estacionar tropas na cidade vizinha de Hong Kong, Schenzen.

As reações às detenções em Hong Kong não tardaram. O Presidente dos Estados Unidos pediu à China que "aja com humanidade" para resolver o dilema de Hong Kong. A União Europeia sublinhou a sua preocupação face aos últimos desenvolvimentos na ex-colónia britânica e a Amnistia Internacional criticou duramente a série de detenções efetuadas nos últimos dias.

(Notícia atualizada às às 14h15)