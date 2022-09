Procura-se: imitador de Napoleão. É um part-time não pago, mas com um ar de glória

A ilha de Santa Helena, onde Napoleão Bonaparte terminou os seus dias, está a iniciar as comemorações do bicentenário da sua morte, que se assinala em 2021. E que melhor forma de comemorar do que ter um Napoleão a andar pela ilha nos momentos mais importantes? Quer dizer, um sósia.

As autoridades locais acabam de publicar no Twitter um anúncio que diz o seguinte: "O Turismo de St. Helena procura uma pessoa do sexo masculino disposta a atuar como imitador de Napoleão para aparecer em eventos ao longo das celebrações do bicentenário. Espera-se do candidato adequado que funcione como embaixador de St. Helena e sobretudo do bicentenário".

Embora o cargo não seja pago (e como não é para ser desempenhado todos os dias, convém ser um residente da ilha a ocupá-lo), o anúncio esclarece que "a pessoa deve estar disponível para todos os futuros eventos em 2019, 2020 e 2021, ter boa apresentação e a capacidade de engajamento com indivíduos de todos os níveis, em especial dignitários. As pessoas interessadas devem contactar Sophia Joshua...".

Joshua, a responsável do turismo local, explicou que já existe um fato disponível, bem como o característico chapéu bicórnio, em tempos usados por outro imitador, que entretanto deixou a ilha. O seu sucessor só terá que aparecer em público de vez em quando, mas deverá estar a postos para quando for necessário.

Após uma brilhante carreira militar que o tornou senhor de parte da Europa e imperador de França, Napoleão Bonaparte teve a sua derrota final em Waterloo. Os vitoriosos ingleses exilaram-no para Santa Helena, um território britânico no Atlântico Sul, acompanhado por uma pequena corte.

Foi aí, a milhares de quilómetros da Europa, que Napoleão morreu ao fim de seis anos, em circunstâncias ainda não totalmente claras, ao que parece. Sempre correu o rumor de que tinha sido envenenado. O seu corpo foi depois levado para França, onde se encontra sepultado na Igreja dos Inválidos, em Paris.