Migrações. Grupo com mais de 100 migrantes subsaarianos salta a fronteira de Ceuta

Um grupo de mais de 100 migrantes penetrou o enclave espanhol de Ceuta, no norte de Marrocos, atravessando a cerca de arame farpado, segundo informaram as autoridades locais às agências.

"São todos da África subsaariana, a maioria da Guiné Conacri", afirmou a porta-voz da Delegação do Governo de Ceuta à agência France Presse, apontando para 155 o número de migrantes, enquanto as outras agências remetem para mais de 100.

À agência espanhola Efe, a mesma fonte detalhou que o assalto foi produzido no perímetro fronteiriço, pela zona da Finca Berrocal, às 07h20 locais (06h20 em Portugal), não conseguindo ser controlado pelas forças marroquinas, nem pelos agentes da Guardia Civil deslocados na área.

Alguns guardas ficaram feridos, sendo que o mesmo porta-voz indicou à France-Presse que houve 12 guardas civis feridos, enquanto a espanhola Efe aponta para seis agentes levemente feridos e transportados para o Hospital Universitário de Ceuta.

Esta é a primeira vez em um ano que os migrantes conseguem atravessar -- em grupos -- a cerca alta coberta com arame farpado que separa a cidade do território de Marrocos, segundo as autoridades locais.

Ceuta, tal como Melilla, são as duas cidades espanholas no norte de Marrocos que são a única fronteira terrestre da União Europeia com África.

Desde o início do ano, 3.427 migrantes conseguiram entrar nas duas cidades por terra, menos 18,1% que em 2018, segundo o último relatório do ministério do Interior de Espanha. Destes, 671 entraram em Ceuta, principalmente escondidos em veículos.

Uma vez em território espanhol, geralmente dirigem-se a um centro de receção de emigrantes para solicitar asilo.

De acordo com o ministério do Interior, 14.591 migrantes também chegaram por via marítima a Espanha, desde janeiro, 42,5% menos do que no ano passado.

A Espanha, principal porta de entrada para a imigração ilegal na Europa em 2018, foi ultrapassada este ano pela Grécia, segundo a Organização Internacional para as Migrações.

Regularmente pressionado pelas organizações não-governamentais (ONG) pelo tratamento dos migrantes, o Governo socialista espanhol já prometeu retirar o arame farpado das cercas na fronteira e aumentá-las ao mesmo tempo.