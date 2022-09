Listeriose em Espanha: mais três abortos, um deles em Madrid

O surto de listeriose em Espanha continua a roubar vidas. Esta sexta-feira, a Direção Geral de Saúde Pública daquele país comunicou mais três abortos espontâneos, dois em Sevilha e um deles em Madrid, conta o “El Mundo”.

O Governo da Andaluzia, o epicentro desta história, ordenou no dia 21 de agosto a retirada de todos os produtos da empresa sevilhana Magrudis, cuja carne da marca “La Mechá” está na origem do surto, que já vitimou três idosos, diagnosticados com outros problemas. No mesmo dia 21, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária portuguesa esclareceu que esse produto contaminado com a bactéria “Listeria monocytogenes” não é comercializado em Portugal.

Estes três abortos juntam-se a outros dois que aconteceram antes do alerta sanitário por parte das autoridades espanholas. Em Sevilha, diz o diário espanhol, as mulheres estavam grávidas de 8 e 32 semanas; em Madrid, a gestação estava na 32 semanas.

De acordo com o “El País”, após o alerta sanitário, os casos confirmados por listeriose na Andaluzia terão estagnado nos 197. Sessenta e sete pessoas, das quais 23 são mulheres grávidas, estão hospitalizadas devido ao surto, a maioria delas em Sevilha.

Aquele diário, citando o Ministério da Saúde espanhol, revela ainda que se registaram mais sete casos confirmados de infecção por listeriose nas outras comunidades espanholas: três em Aragón, um em Castilla y León, dois em Extremadura e uma em Madrid, a grávida que esta sexta-feira perdeu o bebé. Há ainda 66 casos prováveis e outros 58 suspeitos.

Um turista inglês, que esteve por Sevilha e que depois foi avaliado em França antes de regressar a casa, foi infectado com esta bactéria e terá sido o primeiro estrangeiro afetado por este surto.