Julgamento de cérebros do 11 de setembro marcado para janeiro de 2021

É exatamente nove meses antes de se assinalar o 20º aniversário dos atentados do 11 de setembro que vai começar o julgamento de cinco homens acusados de planearem o ataque. A 11 de janeiro de 2021 arranca o julgamento que pode terminar com a condenação à morte de todos os suspeitos.

Entre os homens que vão ser julgados, refere o jornal norte-americano “New York Times”, está Khalid Shaikh Mohammed, considerado “o principal arquiteto do 11 de setembro” pelas autoridades norte-americanas e que está detido na prisão de Guantánamo. O grupo é acusado de crimes de terrorismo, de prestar apoio, treino e financiar os 19 homens que perpetraram os ataques.

Esta é a primeira vez que um juiz estabelece uma data de início para o julgamento, apesar de pedidos dos procuradores desde 2012 a dois magistrados anteriores.

O julgamento será liderado por um juiz militar e conduzido por um tribunal de guerra, uma espécie de híbrido entre tribunal federal e um militar. De acordo com a publicação norte-americana, um dos maiores problemas com o qual o juiz terá de lidar é o de saber quais as provas que vão ser usadas em tribunal para demonstrar a culpa dos cinco homens.

As testemunhas devem começar a ser chamadas para prestarem depoimentos já no próximo mês. Morreram 2976 pessoas em Nova Iorque, Washington e Pensilvânia na sequência dos atentados de 11 de setembro de 2001. O nome de cada uma das vítimas mortais está inscrito nos documentos da acusação.

Detidos entre 2002 e 2003

Os cinco homens foram detidos no Paquistão durante os anos que se seguiram aos atentados. O “New York Times” refere que foram mantidos presos em segredo, sujeitos a interrogatórios e a tortura. Só em 2006 foram levados para a prisão de Guantánamo, em Cuba.

O grupo foi inicialmente acusado pela administração de George W. Bush, mas entretanto o julgamento foi adiado por Barack Obama.

Além do "arquiteto" Khalid Shaikh Mohammed, vão ainda ser julgados Walid bin Attash e Ramzi bin al-Shibh, Ammar al-Baluchi (sobrinho de Mohammed) de Mustafa al Hawsawi. Todos têm advogados de defesa federais e militares pagos pelo Pentágono.