Encontrados restos do maior sacrifício de crianças de sempre: 227 corpos, entre os 4 e os 14 anos

Os restos de 227 crianças, com idades entre os 4 e os 14 anos quando morreram, foram descobertos num lugar 700 quilómetros a norte de Lima, a capital do Peru. Análises com radiocarbono determinaram que datam de entre 1400 e 1450. Terão sido mortos para apaziguar os deuses.

O lugar, Huanchaquito-Las Llamas, fica 30 metros acima nível do mar e já antes de encontraram lá restos humanos, mas a descoberta agora efetuada ultrapassa as anteriores. "É o maior sítio onde se encontraram restos de crianças sacrificadas. Não há outro no mundo", disse o arqueólogo Feren Castillo, da universidade de Trujillo.

As crianças estavam deitadas, viradas para o mar. Nalgumas ainda se encontra pele e cabelo, bem como brincos de prata. As lesões encontradas no peito sugerem que terão sido mortas com uma faca, e ossos deslocados sugerem esforços para lhes arrancar o coração.

"Foram sacrificados para apaziguar o Fenómeno El Niño", diz Castillo, referindo-se a um fenómeno que ainda hoje existe e que, entre outros efeitos, gera precipitação muito pesada, afetando gravemente a agricultura e levando a catástrofes. "Encontrámos mais evidência de chuvas".

A civilização Chimú, à qual as crianças pertenciam, existiu ali até 1475, quando foi conquistada pelos Incas, que mais tarde foram exterminados pelos espanhóis. Uma longa história de violência e sangue, que agora tem mais um testemunho macabro. "Onde começamos a cavar sai outro", diz Castillo."É algo incontrolável, isto das crianças. Onde quer que escaves, há mais um".

"Decididamente, Huanchaco é o lugar escolhido para realizar estes sacrifícios", conclui o arqueólogo.