Emirados Árabes Unidos justificam ataques aéreos no sul do Iémen

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) confirmaram o lançamento de ataques aéreos sobre a cidade iemenita de Aden, alegando que tinham como alvo "organizações terroristas" e que agiram "em autodefesa".

O Governo iemenita tinha acusado na quinta-feira os EAU, membro de uma coligação que o apoia contra os rebeldes 'huthis', de ter bombardeado as suas tropas no Sul, onde há combates contra forças separatistas apoiadas por Abu Dhabi.

"O Governo condena os bombardeamentos dos Emirados contra as suas tropas em Aden, a capital provisória, e em Zinjibar", capital da província vizinha de Abyane, escreveu na rede social Twitter Mohammed al-Hadhrami, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do governo do presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, reconhecido pela comunidade internacional.

Esses bombardeamentos causaram mortos e feridos entre os civis e as forças governamentais, adiantou, assinalando tratar-se de uma "agressão que viola o direito internacional".

Hadhrami não precisou a data dos bombardeamentos, mas habitantes de Aden disseram à agência France-Presse ter ouvido ruídos de ataques aéreos na quarta-feira quando as forças do governo entraram na cidade.

A guerra no Iémen, desencadeada em 2014, já causou dezenas de milhares de mortos, muitos dos quais civis, e constitui a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.