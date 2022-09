“Ele é tudo o que Bolsonaro sempre quis”. O português que poderá chegar a Procurador-Geral no Brasil

Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal do Brasil, e natural de Vale de Cambra, deverá assumir interinamente o cargo de Procurador-Geral da República brasileira até Bolsonaro indicar um novo nome para o cargo. O mandato da atual procuradora, Raquel Dodge, termina a 17 de setembro.

A possibilidade foi avançada na quinta-feira por Jorge Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que, em entrevista ao jornal brasileiro “O Globo”, afirmou que Bolsonaro sabe que, no caso de não haver uma nomeação para o cargo em causa até ao final do mandato de Raquel Dodge, “poderá manter o interino” sem que isso prejudique o Ministério Público Federal. “O presidente tem conhecimento que, não havendo [indicação], o Ministério Público não fecha as portas, o Ministério Público vai continuar a existir, vai continuar a atuar, independente como sempre”, afirmou o ministro.

Alcides Martins, 70 anos, foi eleito vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) a 9 de agosto deste ano, depois de uma votação que terminou empatada (Nicolao Dino, jurista e subprocurador, era o seu adversário) mas da qual o português haveria de sair vencedor depois de contabilizados os anos de carreiras de ambos. Questionado pelo Expresso sobre as suas eventuais novas funções, Alcides Martins disse que se trata de uma “possibilidade real”, mas não quis adiantar mais detalhes. Sobre ele, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência teceu as maiores considerações, dizendo ter as “melhores referências” e a certeza de que poderá “conduzir o órgão da maneira mais institucional possível”.

“Martins é tudo o que Bolsonaro sempre quis: ultracatólico, conservador e discreto”

Bolsonaro continua a adiar a decisão de nomear o novo procurador-geral entre os cinco atuais candidatos ao cargo (uma das candidatas é a atual procuradora Raquel Dodge, que procura uma recondução no cargo, mas já lá vamos) mas deixar a procuradoria nas mãos de Alcides é algo que não deverá preocupá-lo. “Martins é tudo o que Bolsonaro sempre quis: ultracatólico, conservador e discreto. Procuradores lembram à reportagem que, em encontros da categoria, o subprocurador, que é português, costuma puxar orações - mas sempre de forma respeitosa”, escreveu Constança Rezende, a jornalista do Estadão (Estado de São Paulo) que noticiou o escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro, numa coluna de opinião no portal de notícias UOL. Alcides Martins assumiu o cargo de procurador em 1984, em 1993 foi promovido a procurador regional e em 2000 a subprocurador, escalando assim a hierarquia do Ministério Público Federal.

Segundo a jornalista, seria ainda benéfico para Bolsonaro manter o vice-presidente do CSMPF como procurador interino, tanto porque este não precisará de ter o seu nome aprovado no Senado, “o que causaria desgaste na relação entre a presidência e o Parlamento”, como pode ser retirado do cargo “caso o seu desempenho “desagrade ao Presidente brasileiro”. O jornal “Estadão” faz uma análise semelhante, citando fontes próximas de Bolsonaro que asseguram que o português é um “nome apaziguador” e que admiti-lo como procurador interino “deverá servir de teste” para uma possível nomeação de Alcides Martins para o cargo, algo considerado, por enquanto, uma “incógnita”. Também ouviu um procurador que pediu para manter o anonimato e referiu que ter um “interino significa que teremos uma PGR tampão, sem qualquer independência porque ficará com receio de desagradar ao presidente e ser removido por ele a qualquer momento, com nova indicação”.

Não é a primeira vez que um procurador-geral é substituído interinamente pelo vice-presidente do CSMPF. Em 2013, a subprocuradora Helenita Acioli exerceu interinamente o cargo de procuradora-geral após o fim do mandato de Roberto Gurgel, e, em 2009, Deborah Duprat assumiu a chefia da PGR durante 22 dias com o fim do mandato de Antonio Fernando de Souza.

evaristo sa/afp/getty images

Bolsonaro deveria ter anunciado a sua escolha em meados de agosto, mas no dia 14 de agosto, num evento em Parnaíba, no Piauí, disse estar com dificuldades em fazê-lo e adiou para as semanas seguintes. “Tenho tempo ainda, está difícil a escolha, tem muitos bons nomes. Tenho a certeza que o escolhido, além de ser aprovado pelo Senado, todos se orgulharão dele”, afirmou Bolsonaro, acrescentando: “Eu quero uma pessoa que esteja alinhada e afinada com o futuro do Brasil. Que não seja radical na questão ambiental, na questão das minorias, na questão indígena, entre outros assuntos. Queremos um PGR que esteja preocupado em destravar a economia.”

Como é feita a escolha do novo Procurador-Geral da República?

De dois em dois anos, é escolhido um novo Procurador-Geral da República, cargo mais alto do Ministério Público Federal. A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) realiza uma eleição (este ano votaram 82% dos procuradores considerados aptos para votar) e os três candidatos mais votados (tradicionalmente qualquer procurador do Ministério Público Federal pode candidatar-se e cada eleitor pode votar em mais do que um nome) integram uma lista, a designada lista tríplice, que é depois enviada ao Presidente da República.

Da lista deste ano constam os subprocuradores-gerais Mário Bonsaglia (o mais votado, com 748 votos), Luiza Frischeisen (423 votos) e Blal Dalloul (422 votos), secretário-geral durante o mandato de Rodrigo Janot (2013 a 2017) e, ao longo dos meses, foram ganhando força nomes como o de António Carlos Martins Soares, subprocurador do Rio de Janeiro e próximo da família Bolsonaro, principalmente de Flávio Bolsonaro, que está sob investigação por corrupção e lavagem de dinheiro, e o dos subprocuradores Augusto Aras, Paulo Gonet, o procurador regional Lauro Cardoso e a atual procuradora, Raquel Dodge.

Qualquer um deles pode ser escolhido por Bolsonaro, uma vez que este não está obrigado a designar um procurador de entre os que constam da lista ANPR (até já deu indicações de que não o faria), embora seja essa a tradição desde 2003 (até 2001 a escolha era livre, como acontece com os membros do Supremo Tribunal Federal, tendo nesse ano o então presidente Fernando Henrique Cardoso reconduzido Geraldo Brindeiro no cargo). Seja qual for a sua escolha, esta tem de passar pelo crivo do Senado brasileiro.

Além de arbitrar disputas internas e coordenar o trabalho de todos os procuradores da República (são 1.152 neste momento), o Procurador-Geral da República é também o único no país com poder para denunciar criminalmente deputados federais, senadores, ministros e o presidente.