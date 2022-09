Brexit. Debaixo de críticas, Boris Johnson diz que pretende “acelerar o ritmo” das negociações com a UE

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tentou esta quinta-feira tranquilizar os deputados conservadores desavindos com o seu pedido de suspensão do Parlamento, anunciando que pretende “acelerar o ritmo” das negociações para o Brexit.

Um dia depois de o seu principal negociador, David Frost, se ter encontrado em Bruxelas com responsáveis da União Europeia (UE), Johnson disse que as duas partes concordaram em reunir-se duas vezes por semana. “Digo, desde o meu primeiro dia no cargo, que estamos prontos para trabalhar de forma enérgica e determinada para conseguir um acordo”, recordou o chefe do Governo, afirmando-se “encorajado” com as conversações das últimas semanas com líderes da UE que lhe indicaram haver “uma vontade de falar sobre alternativas ao antidemocrático ‘backstop’”. “Está na hora de ambos os lados acelerarem o ritmo”, sublinhou.

Segundo o jornal “The Guardian”, Downing Steet está a preparar-se para resistir aos esforços de deputados, advogados e ativistas para frustrar a suspensão do Parlamento, que o primeiro-ministro pediu na quarta-feira e a Rainha Isabel II aceitou. O Governo encontra-se numa batalha em várias frentes: há deputados a elaborar planos para legislar contra uma saída sem acordo, por exemplo. Por outro lado, o Supremo Tribunal da Escócia deverá deliberar esta sexta-feira se a suspensão do Parlamento é inconstitucional.

Líder dos conservadores escoceses demite-se, Lorde bate com a porta e assessor é afastado

A abordagem implacável do Governo ficou bem patente na última noite, quando um assessor de comunicação foi abruptamente demitido, escreve o “Guardian”. O assessor, que já tinha trabalhado para Philip Hammond, o antecessor de Sajid Javid como ministro das Finanças, terá sido despedido no local pelo conselheiro especial de Johnson, Dominic Cummings, e acompanhado à porta. A demissão acontece depois do cancelamento de última hora de um discurso de Javid, programado para quarta-feira, e dias antes de uma importante revisão das despesas.

Johnson já sofreu um revés na Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento, quando George Young deixou a bancada dos conservadores esta quinta-feira, em protesto contra a decisão de suspender o Parlamento. Na sua carta de demissão, Young, que fez parte do Governo de Margaret Thatcher, afirmou estar “muito descontente com o momento e a duração da suspensão e com as suas motivações”, frisando, contudo, não fazer parte de qualquer “conspiração de ‘remainers’”, ou seja, daqueles que desejam a permanência do Reino Unido na UE.

robert perry/getty images

Também na quinta-feira, a líder dos conservadores escoceses, Ruth Davidson, confirmou que se vai afastar do seu cargo, em parte por discordar do caminho seguido pelo seu partido para cumprir o Brexit. As principais razões apontadas são, no entanto, de cariz pessoal. Recentemente, Davidson e a sua mulher decidiram ter um filho e essa “passou a ser a prioridade”, disse numa carta enviada aos eleitores. Apesar de respeitar o resultado do referendo, Davidson sempre disse que não estava disposta a aceitar uma saída sem acordo e sublinhou os impactos negativos potenciais desse cenário.

“Ruth Davidson é uma política de primeira linha cuja energia deixará muitas saudades no Partido Conservador e Unionista. Alguns opositores políticos tentam sugerir que a sua demissão está relacionada com a ação do Governo, mas isso é oportunismo barato”, comenta ao Expresso a diretora e fundadora do movimento Stand Up 4 Brexit, Rebecca Ryan. “Tornar-se mãe é muito mais intenso e transformador do que alguém pode antever. A base do Partido Conservador respeita a decisão de Ruth, deseja-lhe felicidades e espera que ela regresse a uma posição de liderança se e quando sentir vontade”, acrescenta.

“A UE continuará a proteger as condições para a paz e estabilidade na ilha da Irlanda”

Ainda segundo o “Guardian”, o Governo estará a tentar convencer a UE de que será capaz de levar o Parlamento a aceitar qualquer acordo reescrito. David Frost disse em Bruxelas que seria possível ratificar um acordo para o Brexit na segunda metade de outubro e referiu que não seria necessária uma extensão técnica do prazo de saída. A argumentação vai ao encontro da promessa de Johnson de deixar a UE até 31 de outubro, “aconteça o que acontecer”.

Mas os diplomatas da UE mostram-se céticos relativamente à possibilidade de se encontrar uma alternativa ao ‘backstop’ em apenas 62 dias. O acordo entre Londres e Bruxelas continua preso por esta medida de salvaguarda para evitar que haja uma barreira física entre a Irlanda, país independente e Estado-membro da UE, e a província britânica da Irlanda do Norte.

O principal negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, voltou a dizer que o bloco comunitário ficaria do lado da Irlanda. “Em todas as circunstâncias, a UE continuará a proteger os interesses dos seus cidadãos e empresas, bem como as condições para a paz e estabilidade na ilha da Irlanda”, escreveu esta quinta-feira no Twitter, concluindo: “É nosso dever e nossa responsabilidade.”