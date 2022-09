“Uma guerra que não foi ganha em 40 anos é uma guerra perdida”. Está aberta a discussão na Colômbia sobre a legalização da cocaína

Apesar da guerra declarada há várias décadas pelo país ao narcotráfico, a produção de cocaína na Colômbia tem crescido sistematicamente nos últimos anos, tendo - só em 2018 – aumentado quase 6% (conclusão apresentada no mais recente relatório da Agência das Nações Unidas contra a Droga e o Crime - ONUDC). É um balanço demasiado negativo para não dar que pensar, pelo que a defesa da legalização desta droga vem ganhando expressão.

O ex-Presidente da Colômbia e Nobel da Paz, Juan Manuel Santos, é uma das vozes a favor da medida. “Uma guerra que não foi ganha em 40 anos é uma guerra perdida”, afirmou numa entrevista à agência EFE em junho.

Não está sozinho. Se a estratégia da proibição falhou, melhor será apostar numa outra, que permita regular a produção e o consumo, acreditam também o antigo Presidente mexicano Ernesto Zedillo e a ex-Presidente da Suiça, Ruth Dreifuss, tal como Juan Manuel Santos, membros da Comissão Global sobre Políticas de Drogas. Num documento que todos assinam e em que a defesa da legalização das substâncias ilícitas é defendida, não apenas na Colômbia, mas em todo o mundo, os signatários recordam que as mortes relacionadas com o consumo de drogas aumentaram cerca de 145% entre 2011 e 2015, efeito de um mercado cujo volume anual de negócio ultrapassa 426 mil milhões de dólares, apesar dos 100 mil milhões gastos anualmente a tentar combatê-lo.

Com milhares de mortos somados e perante a devastação das zonas rurais do país, a verdade é que a Colômbia continua a produzir 70% da cocaína consumida no mundo. Depois de um período que fazia ao Governo acreditar num maior controlo do narcotráfico, a produção de cocaína voltou a disparar. Em 2012 estimava-se que a superfície coberta pelo cultivo de coca era de 78.000 hectares, capazes de produzir 165 toneladas, mas em 2016 o Departamento de Estado norte-americano já registava um aumento dessa superfície, fixando-a em 188.000 hectares, com uma capacidade de produção de 720 toneladas, que chegou a 1.120 toneladas em 2018.

Mudanças na política antidroga a partir de 2015

Pelo meio, o país assistiu a uma mudança que é apontada como uma das explicações para este novo ‘boom’: a decisão tomada pelo Governo de Bogotá em 2015, suspendendo a fumigação aérea dos cultivos de coca, até então a base do combate ao narcotráfico. Com provas dadas como forma barata e eficaz para eliminar as plantações, obrigando a que o cultivo fosse ‘desviado’ para áreas mais remotas – o que complicava e tirava rentabilidade ao negócio - o método foi abandonado, alegamente por uma questão de saúde pública.

Mas por muito que a versão pública argumentasse com os riscos associados à utilização do herbicida glifosato, por poder provocar cancro nas pessoas a ele expostas, a proibição esteve bastante mais ligada às negociações com as FARC, já que a guerrilha sempre se opôs à fumigação. Recorda um artigo do “El País” que “não só porque a sua economia dependia do narcotráfico, mas também porque via os cultivadores de coca como uma base social cujo apoio queria conquistar”.

Por outro lado, e por via do acordo assinado precisamente entre o então Presidente, Juan Manuel Santos, e o líder das FARC, Rodrigo Timochenko Londoño, a nova política antidroga passou a incluir a atribuição de subvenções aos camponeses que aceitassem abandonar voluntariamente o plantio de coca. O resultado foi o aumento de famílias que a começaram a produzir, para depois alegarem o abandono e assim acederem aos subsídios. Outra questão é: quem garante que não abandonam em determinada área, para depois prosseguirem com as plantações noutras zonas, mais fora de controlo?

A isto se somam melhores técnicas de produção agrícola. “Estamos a descobrir que um hectare pode produzir 5,7 toneladas de coca por ano”, afirmou recentemente Leonardo Correa, coordenador do Sistema Integrado de Monitorização de Cultivos Ilícitos da ONUDC.

A facilidade do lucro atraiu também grupos internacionais, com os cartéis mexicanos a ganharem terreno, juntando-se às redes russas e italianas já presentes na Colômbia. Uma dor de cabeça sem fim à vista, já que muitos acreditam que o próprio aumento das apreensões só traduz o facto de haver mais droga a circular.

Sucesso contra as máfias ou crise de saúde pública?

No país, apenas é permitida a posse de um grama de cocaína para consumo próprio. Mas, face à evidência de que a proibição não travou o mercado, os partidários da legalização defendem-na como a única forma de atingir as máfias e esses cartéis, reduzindo drasticamente as suas fontes de financiamento, ao mesmo tempo que a medida permitiria reduzir a violência associada ao narcotráfico.

Em sentido contrário, os que se opõem à legalização temem uma crise de saúde pública e argumentam com princípios éticos, havendo também quem aponte a medida como irrealizável caso os países ao redor, e muito particularmente os Estados Unidos - como maior consumidor do mundo - não sigam o mesmo caminho.

Há quem prefira colocar a tónica num outro aspeto. “A primeira coisa que devemos entender é que o narcotráfico tem por base um problema de violência e pobreza no interior da Colômbia, com taxas superiores a 80% de pobreza multidimensional e 40% de pobreza extrema entre as pessoas que cultivam coca. A regulamentação do mercado ilegal de cocaína não deve ter como princípio a satisfação do apetite hedonista, estimulante, do primeiro mundo, como aconteceu com a marijuana, mas deve ser a base para resolver o problema da pobreza nas zonas rurais colombianas”, defende Julián Quintero, membro de uma ONG que promove políticas públicas de combate ao consumo de estupefacientes, citado pelo “El Confidencial”.