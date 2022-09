Timor. EUA sabiam há meses que militares indonésios armavam milícias antes do referendo à independência

O Governo dos EUA sabia há meses que as Forças Armadas indonésias apoiavam e armavam milícias em Timor-Leste no período que antecedeu o referendo à independência, realizado a 30 de agosto de 1999. A informação é revelada em documentos, até agora confidenciais, a que o jornal “The Guardian” teve acesso.

Os documentos são divulgados esta sexta-feira para coincidir com o 20º aniversário da consulta popular. Da sua análise conclui-se que as autoridades norte-americanas tiveram um conhecimento amplo e precoce da “determinação” das Forças Armadas indonésias em “impedir uma votação sobre a independência em Timor-Leste, através do terror e da violência”, refere o investigador Brad Simpson, do National Security Archive, citado pelo jornal.

O então secretário norte-americano da Defesa, William Cohen, encontrou-se na Indonésia com o comandante das Forças Armadas, o general Wiranto, a 30 de setembro, exatamente um mês depois de os timorenses terem votado, de forma esmagadora, a favor da independência. O referendo seguiu-se a meses de violência e intimidação, tendo o seu resultado conduzido a mais violência por parte de militares indonésios e milícias locais pró-integração. Milhares de pessoas morreram.

Segundo uma comunicação ao Departamento de Estado, Wiranto alegou que os media tinham “exagerado grandemente” a situação em Timor-Leste e que, com a chegada das forças de manutenção de paz, estava tudo sob controlo.

O filme dos acontecimentos

Em janeiro de 1999, o Presidente indonésio Habibie anunciou que Timor-Leste poderia escolher ter ampla autonomia ou separar-se da Indonésia. No entanto, o seu Governo não estava disposto a deixar entrar uma força internacional, liderada pelas Nações Unidas, antes da votação dos timorenses.

No mês seguinte, um relatório dos serviços de informação dos EUA citava oficiais da embaixada de Jacarta dizendo que os militares indonésios estavam “a armar bandos pequenos e itinerantes de grupos paramilitares timorenses” e que militares à paisana participavam diretamente nesses grupos.Em março, os serviços de informação militar apontavam os “laços estreitos” entre os militares indonésios e as milícias locais, “muitas criadas por forças especiais indonésias e agentes dos serviços secretos”. Era citada, em particular, “a decisão de Wiranto de fornecer centenas de armas às milícias”. Além de munições, eram também disponibilizados serviços de logística e de aconselhamento.

paula bronstein/getty images

“Milícias planeavam receber UNAMET com armas”

Em abril, a situação tinha-se deteriorado drasticamente, sobretudo após a tomada de Díli pelas milícias pró-integração, com o apoio das forças de segurança indonésias. Apesar disso, os militares e a polícia “não tomaram medidas para acabar com a violência”, tendo um comandante declarado que os militares são “neutros”, de acordo com uma nota da embaixada. No final do mês, a União Europeia juntava-se aos apelos para a Indonésia deixar entrar a ONU no território.

No início de maio, a CIA sinalizava que os planos de Habibie para Timor-Leste tinham pouco apoio entre os militares seniores, incluindo Wiranto. O general “não adotou qualquer medida contra as milícias civis pró-integração nem disciplinou as unidades militares locais que, se não instigaram, pelo menos toleraram estes grupos”, referiu. No dia 21, funcionários da embaixada foram informados de que “as milícias planeavam receber o primeiro contingente de conselheiros policiais da UNAMET [Missão das Nações Unidas em Timor-Leste] com as suas armas”.

“Política de terra queimada”

Em junho, uma delegação da embaixada visitou a cidade de Liquiçá e reportou que era “claro que os militares indonésios e as milícias pró-integração, trabalhando em grande proximidade, [estavam] a levar a cabo uma política de terra queimada”. No mês seguinte, oficias da UNAMET disseram ao então secretário de Estado adjunto para o Leste Asiático e o Pacífico, Stanley Roth, e ao embaixador americano que as milícias eram “apenas sintomas do problema mais amplo da estratégia geral das Forças Armadas indonésias”.

A 30 de agosto, os timorenses votaram esmagadoramente a favor da independência. A violência militar prosseguiu. A 9 de setembro, o então Presidente norte-americano, Bill Clinton, suspendeu as relações militares e de assistência dos EUA com a Indonésia. No final de setembro, começaram a chegar membros da INTERFET, a Força Internacional para Timor-Leste, mas, apesar da sua presença, os assassínios continuaram.

Foi só quando os militares começaram a recuar que aquela força internacional conseguiu entregar à ONU a administração transitória do território, em outubro.