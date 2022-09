Amazónia. Bolsonaro cortou 25% na proteção do meio ambiente

Quando a floresta amazónica está a arder ao ritmo de um campo de futebol e meio por minuto, a Reuters noticiou esta quarta-feira que o Governo Bolsonaro em apenas oito meses reduziu em 25% o orçamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o organismo encarregado de proteger a floresta amazónica. Os ataques ao ambiente e em particular ao Ibama foram tema da campanha presidencial de Bolsonaro. O presidente acusou recentemente o Ibama de ser um entrave ao desenvolvimento nacional, depois de em abril desautorizar publicamente uma operação em curso contra o roubo de madeira na Floresta Nacional de Jamari, na Rondónia.

As verbas destinadas à preservação e controlo de incêndios florestais foi reduzida em 23%, revela o estudo feito pela agência noticiosa com base em dados internos do Governo, fornecidos pelo PSOL ( Partido Socialismo e LIberdade , complementado com entrevistas a uma dezena de antigos e atuais funcionários do Ibama e com a consulta de registos públicos.

O estudo salienta também a queda a pique das multas por crimes ambientais desde que o atual Governo tomou posse. “Até 23 de agosto, o número de multas emitidas pelo Ibama caiu 29% em relação com o mesmo período do ano passado, e o valor coletivo destas penalidades recuou 43%, como mostram estatísticas do governo”.

Funcionários e empresários criticam Bolsonaro

O descontentamento com a orientação da política ambietal levou mais de 440 funcionários a assinar uma carta aberta ao presidente da instuição, Eduardo Brim. Nas missiva, os funcionários, muitos deles de nomeação política segundo a imprensa brasileira, salientam a incongruência entre as declarações de Bolsonaro de “tolerância zero” para o os crimes ambientais e a evidente complacência com os prevaricadores. Salientam também que, em maio, o site do Ibama chegou a publicar a agenda das ações e os locais previstos para fiscalização.

Preocupados com eventuais sanções internacionais devido à falta de proteção do meio ambiente no Brasil, alguns empresários do setor agroindustrial começam a pressionar o Governo. “Parte do agronegócio está a pressionar o ministro do Ambiente Ricardo Salles para reforçar a fiscalização e deixar de lado o discurso de que o Ibama e ICMBio atuam sob orientação de bússola ideológica”, lê-se no Painel do Folha de São Paulo desta quinta-feira. O grupo de empresários considera que “a prioridade é mostrar a clientes globais que há controles ambientais no Brasil —e que eles funcionam”, acrescenta o jornal.