Primeiro os navios, agora os aviões. Itália impede aeronaves de ONG de descolarem para operação de salvamento

O "Moonbird" e o "Colibri" estão parados há um mês depois de a autoridade de aviação civil italiana os ter proibido de levantar voo, justificando que as duas aeronaves só podem “ser usadas para fins recreativos e não para atividades profissionais”. Essas atividades profissionais são as operações de salvamento e resgate no centro do Mediterrâneo, pois os dois aviões pertencem a organizações não governamentais: à Sea-Watch (Alemanha) e à Pilotes Volontaires (França).

Ambos, refere o jornal britânico “The Guardian”, têm licença de voo para missões naquela zona do sul da Europa reconhecida há mais de dois anos. No entanto, esta não é primeira vez que têm problemas - tal como já acontece com os navios que patrulham o centro do Mediterrâneo no mar. No ano passado, por exemplo, o Moonbird ficou bloqueado em Malta, impedido de sobrevoar o espaço aéreo maltês. Por mais de três meses esteve parado. As dificuldades em descolar só têm aumentado desde que, após o final de 2017, Itália e Malta desencadearam uma série de investigações às várias organizações não governamentais que levam a cabo as missões de salvamento e resgate.

O impedimento de voar do "Moonbird" e do "Colibri" aconteceu numa altura em que o Governo de Itália intensificou as políticas anti-imigração. No entanto, estes dias têm sido de alguma incógnita com o país a atravessar uma crise política, depois do afastamento de Matteo Salvini do Governo e com o Partido Democrático a coligar-se com o Movimento 5 Estrelas, embora com fortes críticas àquelas que têm sido as opções do agora ex-ministro do Interior italiano.

Bem mais frequentes são as proibições de desembarque de navios de resgate operados por ONG. Ainda na semana passada, o "Open Arms", com mais de cem pessoas a bordo, só conseguiu porto seguro depois de 20 dias de espera; também o "Ocean Viking" aguardou por 14 dias.

A espera tornou-se comum no último ano com Itália e Malta a negarem receber os navios. As soluções encontradas têm passado pelo desembarque nos portos malteses, mas com um acordo previamente estipulado de que as pessoas resgatadas sejam distribuídas por vários Estados-membros que se voluntariam para as acolher (Portugal tem participado em quase todos estes acordos).

Esta terça-feira, as Nações Unidas denunciaram o naufrágio de uma embarcação ao largo da costa da Líbia. Quase uma centena de pessoas estavam a bordo com o objetivo de chegar à Europa. Estima-se que 40 pessoas tenham morrido, pois só 60 foram resgatadas. Na semana passada, outras cem pessoas morreram na travessia e, há um mês, um barco com 250 pessoas naufragou.

O Mar Mediterrâneo é uma das rotas migratórias mais mortais. De acordo com o Missing Migrants Project, um portal de dados coordenados pela Organização Internacional de Migração, em 2019 já morreram 594 pessoas. Julho foi, até agora, o pior mês.