China está a usar o Linkedin para recrutar novos espiões no Ocidente

Diferentes serviços de informação e segurança estão a alertar para o facto de o Linkedin, propriedade da Microsoft, estar a ser usado pela China para tentar recrutar espiões no Ocidente. São visados particularmente ex-funcionários governamentais e, de acordo com o “The New York Times”, há testemunhos de várias tentativas de contacto nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França.

Os esforços de Pequim são classificados como “super agressivos". As agências chinesas recorrem de uma forma geral às redes sociais, mas é no Linkedin que parecem mais ativas, dado aí ser fácil encontrar quem procura novos empregos, com disponibilidade para trabalhar fora do país.

Em 2018, William Evanina, diretor do Centro Nacional de Contra-Inteligência e Segurança dos EUA, tinha já manifestado esta preocupação. “Em vez de enviar espiões para um parque de estacionamento nos Estados Unidos para recrutar um contacto, é mais eficiente sentar-se atrás de um computador em Xangai e enviar pedidos de amizade para 30 mil alvos”, afirmou.

Na altura, Evanina identificou um caso: Kevin Mallory, oficial da CIA reformado, que viria a ser declarado culpado por ter conspirado e espiado ao serviço da China. Mallory foi abordado por espiões chineses através do Linkedin, em 2017.

Oferta de “oportunidades bem pagas”

No artigo agora publicado, o “The New York Times” apresenta outros testemunhos. O de um antigo oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros na Dinamarca e o de um ex-oficial da administração Obama, elogiado pelo seu curriculum e desafiado a viajar até à China por ter o perfil adequado para aproveitar “algumas oportunidades, bem pagas”.

Segundo o antigo oficial, que falou com o jornal sob a condição de anonimato, o seu interlocutor apresentou-se como um diretor de relações públicas de uma empresa com sede em Hong Kong, especializada em investimento global e políticas públicas, mas o tom estranho das mensagens recebidas pareceu-lhe suspeito. Acabou por verificar que o nome da empresa fornecido não correspondia a nenhum registo na base de dados, tal como nenhum escritório existia na morada associada à “R&C Capital”.

Há provas de Pequim estar a criar perfis falsos para estabelecer os contactos pretendidos. Em junho de 2019, a Associated Press referia a conta criada em nome de Katie Jones. Abrindo a ligação, podia ver-se uma fotografia de uma mulher, de traços aparentemente normais, ainda que especialistas em inteligência artificial alertassem para pormenores que indiciavam ter sido gerada por computador.

Ativa no Linkedin - a única rede social não bloqueada na China - ‘Katie Jones’ enviou pedidos de conexão a especialistas em política e figuras sonantes de Washington, muitas das quais aceitaram o pedido, permitindo o acesso às suas publicações.

Ao mesmo tempo que está a ser pressionado para detetar e acabar com as contas falsas, o Linkedin, tal como o Facebook, Twitter e YouTube, vieram confirmar a eliminação de centenas de contas geridas por funcionários do governo chinês, mas cujo propósito era o de veicular informações falsas sobre as recentes manifestações em Hong Kong.