Presidente do Irão diz que só fala com EUA sobre nuclear após suspensão de todas as sanções

O Irão recusa falar com os EUA até à suspensão de todas as sanções impostas a Teerão, anunciou esta terça-feira o Presidente iraniano, Hassan Rouhani.

Na véspera, no último dia da cimeira do G7, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou estar disposto a encontrar-se com o seu homólogo iraniano se forem reunidas “as circunstâncias certas”. Trump acrescentou que estão em curso conversações para a possível abertura de linhas de crédito de apoio à economia do Irão.

Em resposta, Rouhani disse que o seu país está sempre pronto para negociar mas impôs uma condição: “primeiro, os EUA devem retirar todas as sanções ilegais e injustas”. Na cidade francesa de Biarritz, onde decorreu a cimeira, Trump descartou a hipótese de suspensão das sanções económicas sobre o regime.

“Teerão nunca quis armas nucleares”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, tem liderado os esforços para atenuar as tensões provocadas pela decisão de Trump de sair do acordo internacional de 2015. O Plano de Ação Conjunto Global prevê o alívio das sanções a Teerão em troca de concessões assinaláveis no programa nuclear iraniano. Após a retirada unilateral, Washington voltou a impor sanções ao Irão, designadamente nos sectores petrolífero e bancário.

Um ano após o anúncio da retirada do acordo, Teerão começou a violar, em retaliação, alguns dos compromissos nele assumidos. “Continuaremos a reduzir os nossos compromissos se os nossos interesses não forem garantido”, disse Rouhani num discurso transmitido em direto, acrescentando: “Teerão nunca quis armas nucleares.”

Encontro Trump- Rouhani “nas próximas semanas”?

A convite de Macron, que foi o anfitrião da cimeira deste ano, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros esteve reunido no domingo, à margem do encontro, com vários dirigentes, incluindo o próprio Presidente francês. O governante da República Islâmica não se encontrou com a delegação americana.

Na sua alocução final, Macron disse esperar que “nas próximas semanas, com base nestas conversações, seja possível fazer acontecer uma cimeira entre o Presidente Rouhani e o Presidente Trump”.

Os dois chefes de Estado estarão presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.