Corbyn reúne-se com líderes da oposição para evitar um Reino Unido “à mercê de Trump”

O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, encontra-se esta terça-feira com outros dirigentes da oposição para discutir formas de evitar um Brexit sem acordo. Corbyn delineou um plano para se tornar primeiro-ministro interino depois de derrubar o Governo de Boris Johnson através da votação de uma moção de censura.

Contudo, na carta-convite que enviou na semana passada, o líder trabalhista comprometeu-se a discutir “todas as táticas disponíveis” para bloquear uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem um acordo com Bruxelas.

O Partido Nacional Escocês, os Liberais Democratas (LD), o Change UK, o Plaid Cymru e o Partido Verde aceitaram o convite de Corbyn. De acordo com a BBC, os LD, bem como alguns potenciais aliados do Partido Conservador que se opõem a um Brexit sem acordo, sinalizaram que não apoiarão um plano que conduza Corbyn ao número 10 de Downing Street. A líder dos LD, Jo Swinson, disse esta manhã à estação britânica que um plano que passe por Corbyn como primeiro-ministro interino é menos provável de ter sucesso.

Conservadores pedem dinheiro a bilionários “com uma tigela de mendigos”

Num artigo assinado esta terça-feira no jornal “The Independent”, o líder trabalhista acusa os conservadores de se dirigirem “a financiadores especulativos bilionários, com uma tigela de mendigos, para angariarem dinheiro para eleições no outono”. “O caos e a incerteza provocados por um Brexit sem acordo é uma mina de ouro potencial para especuladores que apostam contra a libra”, acrescenta.

Uma saída desordenada “não devolverá a soberania”, antes colocará o Reino Unido “à mercê de Trump e das grandes corporações americanas”, prossegue Corbyn. Segundo ele, estas corporações estão ansiosas por “deitar a mão ao serviço nacional de saúde” britânico, “fazer soar o toque de finados pela indústria siderúrgica” e “retirar os padrões alimentares e as proteções do bem-estar animal” do Reino Unido.

Em resposta ao artigo, o presidente do Partido Conservador, James Cleverly, sublinhou que “a alternativa a cumprir o Brexit é Jeremy Corbyn na Downing Street, um homem que destruiria a economia, desagregaria a união, é brando com o crime e não defenderá o Reino Unido”. O líder dos tories insistiu que só Johnson e o seu partido têm a liderança necessária para cumprir o Brexit até 31 de outubro, “quaisquer que sejam as circunstâncias”.