Bernie Sanders apresenta compromisso em defesa do “jornalismo livre”

Com a Google e o Facebook na mira, o senador Bernie Sanders, candidato nas eleições primárias dos democratas para a presidência dos Estados Unidos, divulgou esta segunda-feira um plano que diz ser em defesa do jornalismo livre no país, argumentando que este está ameaçado pelas recentes fusões na área dos media. Segundo o candidato, há demasiado controlo nas mãos dos mesmos, o que exige “a tomada de ações concretas”. Duas das soluções propostas por Sanders passam pela adoção de leis ‘antitrust’ e pelo aumento do financiamento aos meios de informação públicos a nível regional.

Num artigo publicado na revista “Columbia Journalism Review”, o candidato democrata começa por escrever que o “assalto ao jornalismo feito por Wall Street, empresários bilionários e a partir de Silicon Valley” representa uma crise para a sociedade atual. Condena igualmente os ataques do Presidente Trump aos media, para mais à frente concluir: “Atualmente, depois de décadas de consolidação e desregulamentação, apenas um punhado de empresas controla quase tudo o que vemos, lemos ou fazemos ‘download’”.

Sanders aponta o rumo, para que “a imprensa livre” deixe de continuar a ficar “sob o controlo de um punhado de corporações e ‘bilionários benevolentes’, que podem usar os seus impérios nos media para punirem os seus críticos e ficarem a salvo de escrutínio”.

Num cenário em que as empresas de informação se esforçam pela sobrevivência, dificultada pela queda do volume da publicidade tradicional, Sanders lembra que esse dinheiro ainda existe, mas que a partir deste ano a receita da publicidade digital ultrapassará a dos anúncios impressos e televisivos - uma vez mais beneficiando as tecnológicas Google e Facebook, que controlam cerca de 60% do mercado digital, sublinha.

Supervisionar as gigantes da tecnologia

A democracia exige uma imprensa plural “e verdadeiramente independente”, insiste o senador, que deixa no artigo a promessa de – caso chegue à Casa Branca em 2020 - implementar de imediato políticas para “reformar a indústria dos media e proteger melhor o jornalismo independente, tanto a nível local como nacional”.

Nomear um procurador-geral para supervisionar as gigantes da tecnologia é uma medida avançada, tal como o compromisso de “reverter” a política da administração Trump neste domínio. “Não vamos carimbar propostas como o novo plano de fusão da CBS e da Viacom”, afirma, numa alusão ao negócio recentemente anunciado.

Sanders pretende apoiar mais iniciativas para sindicalizar as redações e defende um plano que permita aos funcionários a compra de ações das empresas onde trabalham antes de estas serem vendidas.

O plano dado a conhecer por Bernie Sanders surge não muito tempo depois de o candidato ter sido criticado pelos reparos feitos sobre a imprensa norte-americana. Em concreto, o senador sugeriu no início deste mês que os jornalistas do “The Washington Post” estavam a fazer uma cobertura negativa da sua campanha pelo facto de o jornal ser propriedade do fundador da Amazon, Jeff Bezos, empresário cujas práticas de negócios Sanders criticou no passado (o candidato democrata acabaria por fazer marcha-atrás no comentário, esclarecendo que não achava que a imprensa fosse “anti-Bernie”).