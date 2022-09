Trump sugeriu bombardear furacões mais do que uma vez. Mas não foi o único

O Presidente dos EUA, Donald Trump, terá sugerido mais do que uma vez que os militares americanos deviam bombardear os furacões antes de estes atingirem o solo. O site Axios revelou este domingo que Trump o fez durante um encontro em 2017 com autoridades de segurança nacional sobre a ameaça dos furacões.

“Eles começam a formar-se ao largo da costa de África. Enquanto se movem através do Atlântico, deixamos cair uma bomba no olho do furacão e isso desfá-lo. Porque não podemos fazer isso?”, perguntou. Citando fontes não identificadas presentes na reunião, o site revela que a resposta de um responsável foi: “Vamos investigar isso.”

“O seu objetivo – evitar que um furacão catastrófico atinja o continente – não é mau. O seu objetivo não é mau”, disse um alto funcionário, defendendo a capacidade do Presidente de fazer perguntas difíceis. O Axios relata ainda que Trump colocou a mesma questão num outro encontro.

Mas Trump não foi o primeiro a sugeri-lo. A ideia da detonação de uma bomba nuclear sobre o olho de um furacão remonta a Dwight Eisenhower, que foi Presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961, tendo sido ventilada por um cientista ligado ao Governo.

“A surpreendente história de uma ideia realmente má”

Poucos dias depois de Trump ser eleito, em novembro de 2016, a revista “National Geographic” publicou um artigo em que apontava a frequência com que a ideia tem sido veiculada nas últimas décadas. “É um pensamento tentador, especialmente quando, durante a época dos furacões, somos anualmente lembrados da imensa destruição causada por estas tempestades. E é provavelmente por isso que, todos os anos nas últimas seis décadas, as agências governamentais recebem cartas de cidadãos preocupados que pedem ataques preventivos contra furacões usando armas nucleares”, assinalava o artigo.

Intitulada “Nuking Hurricanes: The Surprising History of a Really Bad Idea” (Bombardear Furacões: A Surpreendente História de uma Ideia Realmente Má), a peça da revista indicava que a resposta da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, uma organização governamental, era: “É escusado dizer que esta não é uma boa ideia.”

A Casa Branca recusou-se a comentar a notícia do Axios. “Não fazemos comentários sobre discussões privadas que o Presidente possa ou não ter tido com a sua equipa de segurança nacional”, adiantou.

Entretanto, Trump já veio desmentir a notícia, classificando-a como “ridícula”. “Eu nunca disse isso. São mais notícias falsas”, garantiu no Twitter.