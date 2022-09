Morreu piloto da Força Aérea espanhola que se despenhou no Mediterrâneo

Um avião da Força Aérea espanhola, que pertence à equipa acrobática daquela entidade, caiu no Mar Mediterrâneo, em La Manga del Mar Menor, Múrcia, conta o “El País”. O piloto, o único tripulante da aeronave e que terá conseguido ejetar-se antes do embate com a água, foi encontrado sem vida, confirma o "El Mundo".

Segundo o "El País", o vídeo em baixo corresponde ao acidente desta segunda-feira:

O acidente terá tido lugar pelas 9h38 (8h38 em Lisboa). O serviço de emergências. 112. terá recebido uma centena de chamadas a alertar as autoridades para a queda do avião, que pertencerá à 'Patrulla Aguila'.

Ainda não se conhecem as causas do acidente com o avião C-101 da Força Aérea espanhola.