França e EUA chegam a entendimento sobre imposto a aplicar a gigantes tecnológicas

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e Donald Trump chegaram a um entendimento sobre o “imposto digital”, uma medida que, nas palavras de Macron, permitirá pôr fim “às situações de injustiça” criadas pelas gigantes tecnológicas. “Certo autores não pagam impostos e isso não é justo. São eles que fazem concorrência desleal e criam as mudanças mais brutais e os maiores desequilíbrios em termos mundiais”, afirmou em conferência de imprensa, tendo ao seu lado o Presidente norte-americano.

Segundo Macron, ele e Trump chegaram a uma espécie de pré-acordo que “é bom para ambas as partes” e vai permitir “ultrapassar uma situação internacional negativa e modernizar o sistema fiscal em conjunto”. O imposto será aplicado às grandes plataformas tecnológicas para tributar receitas de atividades digitais e, segundo a Reuters, foi conseguido entre a equipa negocial francesa, chefiada pelo ministro das Finanças, Bruno Le Maire, e a equipa do secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, e o conselheiro económico da Casa Branca Larry Kudlow. Faltava apenas a aprovação dos presidentes de ambos os países, que chegou agora.

Durante a conferência de imprensa, que sucedeu a uma reunião que Macron descreveu como “positiva” e de “grande espírito de unidade”, o Presidente francês reiterou a posição conjunta de ambos os países em relação ao Irão - “que deve respeitar as suas obrigações em relação ao nuclear e adotar uma posição de responsabilidade no Golfo”, de modo a “não ameaçar a estabilidade da região” - e anunciou que Trump deverá encontrar-se em breve com o Presidente iraniano, Hassan Rouhani. “Esta manhã, o Presidente Rouhani disse estar disposto a encontrar-se com qualquer responsável político desde que fosse no interesse do seu país”, contou Macron, afirmando ter a convicção de que “poderá chegar-se a um acordo caso o encontro aconteça. “Só temos de sentar-nos à mesa para conversar.”

O Presidente francês listou ainda outros assuntos abordados na reunião com Trump, nomeadamente os protestos em Hong Kong, o difícil mas “esperado” acordo dos EUA com a China na área do comércio, a situação na Síria e os incêndios na Amazónia, tendo destacado o compromisso, feito pelos países do G7, de enviar ajuda de emergência para a região no valor de 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) e de disponibilizar um fundo de longo prazo para o reflorestamento da Amazónia, cujo projeto será apresentado à Assembleia Geral da ONU no final de setembro.

O compromisso já tinha sido anunciado na manhã desta segunda-feira, tendo o gabinete do Presidente francês explicado, nesse momento, que será necessário o aval de Bolsonaro para a criação do fundo e que este deverá ser articulado com as organizações não-governamentais no terreno e a população local.