O homem que usou a fortuna para comprar uma América mais conservadora: David Koch 1940-2019

David e Charles Koch estavam até esta sexta-feira empatados em 11º lugar da lista dos homens mais ricos do mundo da Forbes (com 50 mil milhões de dólares cada um) mas David morreu, com 79 anos, de causas ainda desconhecidas possivelmente ligadas ao cancro na próstata que combatia há quase 30 anos, deixando o irmão a liderar um império cuja influência ultrapassou e muito o mundo dos negócios.

Ao contrário de Charles, que pouco saia do seu condomínio privado, em Wichita, onde lia sofregamente e liderava, de longe, as suas posses, David ficou conhecido por frequentar imensas festas na alta sociedade nova-iorquina, por doar milhões para a saúde e para as artes.

Com quase 1,96 de altura, mesmo que fosse tão introvertido como o irmão dificilmente se conseguiria esconder. Durante mais de uma década foi dele o recorde de pontos marcados num jogo de basquetebol universitário - 41 - quando jogava pelos Engineers, a equipa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde terminou o curso em Engenharia Química. Em 1963 completou um mestrado na mesma área e só em 1970 se juntou à empresa da família, a Koch Industries, como gerente de assistência técnica. Mas não se mudou para Wichita, a cidade no Kansas onde o império - e a família - começou. Abriu um escritório da Koch Industries em Nova Iorque, onde já vivia. Em 1979 foi nomeado presidente da sua própria divisão, a Koch Engineering, que mais tarde se transformou Koch Chemical Technology Group.

A fortuna dos irmãos vem de uma invenção do pai de ambos, Fred Koch, que nos anos 30 inventou um mecanismo para retirar mais gasolina do petróleo do que era habitual, vendendo-a um pouco por todo o mundo, sem olhar a ideologias: da União Soviética à Alemanha nazi em pleno esforço de guerra, do Médio Oriente aos países europeus. Muito anticomunista, Fred Koch criou uma sociedade ligada a ideias de direita, a John Birch Society, e quem estudou a vida da família considera que as ideias libertárias do pai, interessado em manter os níveis de lucro da empresa sem grande intervenção do Estado ou de qualquer regulamentação, influenciaram ambos os irmãos. Quando Fred morreu, David e Charles herdaram grandes fatias da empresa. Charles tornou-se CEO e expandiu a empresa um pouco para todos os ramos: desde a produção de pesticidas até à celulose.

No início dos anos 80, a Koch Industries era a segunda maior empresa privada do país, com negócios em 60 países, 100 mil funcionários e com um lucro anual de 100 mil milhões.

Mas o negócio de família, basicamente extrair petróleo e transformá-lo em tudo o que há de mais poluente (pesticidas, químicos vários, fertilizantes, sprays) transformou os dois irmãos numa força enorme contra a necessidade de criar leis de proteção ambiental, o que desde pelo menos o início dos anos 90 tem ocupado o discurso de vários cientistas e políticos dos dois lados da barricada ideológica. Hoje em dia, e esta sexta-feira, dia da morte de David, isso voltou a ser referido, os irmãos Koch são considerados culpados, tal a quantidade de dinheiro que utilizaram em lóbi e campanhas, por os Estados Unidos não terem feito aprovar mais cedo leis limitativas da emissão de gases poluentes.

Encontraram uma forma de reverter o curso da História atirando vários milhões para grupos de pesquisa, circuitos de conferências e todo o tipo de produção académica que negasse a existência do aquecimento global. Os irmãos Koch gastaram uma fortuna na promoção de teorias negacionistas, impedindo o Congresso norte-americano de passar leis no sentido de regular as emissões de CO2. A Greenpeace estima que os dois tenham gastado cerca de 127 milhões, de 1997 e 2017, na criação de mais de 90 organizações que por sua vez difundiam opiniões, estudos alegadamente académicos e campanhas ferozes contra quem defendia que era o homem o culpado pelas subidas das temperaturas na Terra. Em 2009 os seus esforços “mataram” a lei que iria criar um mercado para as emissões de CO2, uma alternativa até bastante capitalista.

A influência dos dois irmãos está na origem do movimento negativista, segundo o jornalista de economia norte-americano Christopher Leonard, que escreveu “Kochland: The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America”, mais de 500 páginas sobre a forma como esta empresa em particular determinou a política norte-americana em relação à proteção ambiental. Já em 1991, escreve Leonard no livro, ambos organizavam conferências com cientistas pagos pela empresa para falarem da falta de provas científicas para o fenómeno do aquecimento global.

Mesmo nas alturas, escreve ainda Leonard, em que partes da Koch Industries poderiam ter beneficiado economicamente de um investimento em tecnologia mais ecológica, ambos se opuseram com grande garra a qualquer compromisso que pudesse levar a uma redução do consumo de energia fóssil. Era esse o maior objetivo e assim se mantém hoje. Para atingir o fim de contaminar o partido republicano com estas dúvidas em relação à deterioração do meio ambiente, os dois financiaram muitos políticos conotados com o Tea Party, a ala mais à direita dos republicanos que, antes da segunda eleição de Barack Obama, teve um momento de liderança ideológica sobre o partido.

Acusados vezes sem conta, tanto por democratas como por ativistas, alvos de dezenas de histórias de investigação jornalística, David e Charles sempre negaram ter uma agenda para levar os Estados Unidos para a direita. Mas é impossível de negar que escolheram sempre colocar o seu dinheiro em causas políticas conotadas com a direita e David muitas vezes se mostrou publicamente libertário, quase anarquista, no sentido em que negava quase totalmente a necessidade de um Estado. Para ele tudo eram “intrusões”: impostos, serviço militar obrigatório, escolaridade mínima, regulamentações de negócios e controlos de qualidade, programas de ajuda social, leis que criminalizam a homossexualidade, o uso de drogas ou a prostituição. Ambos também eram totalmente a favor da imigração, para a qual também não queriam restrições e uma luta na qual despenderam muitos milhares de dólares.

Apesar de negarem ter contribuído para o Tea Party, os Koch deram muito dinheiro a uma associação chamada Americans for Prosperity, um grupo de direita que lutava pela diminuição do poder do Estado e que ofereceu quase todo o apoio logístico e ideológico ao Tea Party. Além desta organização, os Koch também apoiaram a American Legislative Exchange Council, uma organização formada por deputados estaduais e lobistas conservadores. A ALEC, como é conhecida, dedica-se a fazer esboços de leis “modelo” tipo “preencha os espaços em branco” que os membros do grupo podem depois “adaptar” conforme a realidade dos seus estados e levar a votos. Daqui saíram “formulários” para leis em defesa dos cortes de impostos a empresas, pela desregulamentação ambiental e contra os direitos dos sindicatos.

Os seus amigos preferem lembrá-lo pelos atos desapegados de filantropia, dos quais se destacam os 150 milhões que deu ao Memorial Sloan Kettering Cancer Centre em Manhattan, que abriu uma nova ala de cuidados paliativos com 23 andares com o dinheiro doado por David. Amante de ballet, doou também 100 milhões para o Lincoln Center for the Performing Arts.

Ambos os irmãos se negaram a apoiar Donald Trump, citando divergências principalmente com as políticas de guerra comercial do atual Presidente dos Estados Unidos e também com a sua posição em relação à imigração. Mas o que é certo é que esta Administração norte-americana continua a privilegiar os interesses de homens como os irmãos Koch, desapertando as restrições à produção de energia fóssil e apresentado pacotes de cortes de impostos bastante benéficos para as grandes empresas. O livro de Leonard, “Kochland”, cita o irmão de David, Charles, a dizer a alguns dos seus parceiros políticos que os progressos alcançados para a sua causa “foram maiores em cinco anos do que nos 50 anteriores”.