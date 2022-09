Choque aéreo entre helicóptero e ultraleve provoca cinco mortos em Maiorca

Cinco pessoas, uma delas menor de idade, morreram neste domingo, após o acidente no ar de um helicóptero e um ultraleve, em Inca na ilha de Palma de Maiorca. O acidente que já foi confirmado pelas autoridades espanholas, ocorreu 13h15 locais (12h15 em Lisboa) e provocou a morte imediata de três dos ocupantes da avioneta e dos dois ocupantes do helicóptero. As equipes dos bombeiros do Conselho de Maiorca ocorreram ao local para apagar o fogo dos dois dispositivos que caíram. anda não se sabe quais as causas do acidente mas já foi aberta uma investigação.

A presidente das Baleares, Francina Armengol, afirmou já que "Nossos pensamentos estão com as vítimas" e acrescentou que Ministra da Administração Pública e Modernização, Isabel Castro, irá deslocar-se ao local do acidente esta tarde.