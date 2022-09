Oitenta pessoas, em grande parte nigerianas, acusadas de fraude maciça nos Estados Unidos

Oitenta pessoas, em grande parte de nacionalidade nigeriana, foram acusadas nesta quinta-feira de crimes cometidos através da internet. O documento apresentado pelos procuradores federais em Los Angeles inclui um total de 252 acusações, todas em torno de associação criminosa para cometer fraudes, quer com empresas quer com individuos singulares, muitos deles idosos.

Um dos esquemas era a tradicional fraude em que uma pessoa se apresenta com uma identidade falsa e se diz interessada numa relação amorosa. A vítima acredita e a certa altura começa a ser roubada, sem dar por isso. Milhões de dólares terão sido obtidos só com esse esquema.

Outra acusação envolve dinheiro que era fraudulentamente sacado de contas bancárias de empresas e depositado em contas que haviam sido criadas usando as chamadas "mulas". Aqui o esquema complicava-se, pois a seguir era preciso lavar esse dinheiro, segundo um esquema elaborado. Parte das acusações tem a ver com isto, sobretudo no que se refere aos principais réus, dois nigerianos de 31 e 38 anos que vivem na região de Los Angeles, em South Bay.

Além dos outros crimes, também enfrentam acusações por terem destruído os seus telemóveis quando a polícia apareceu para fazer uma busca autorizada ao apartamento onde se encontravam. Um dos homens disse mais tarde que o aparelho se tinha danificado durante uma discussão com a sua mulher, mas veio a apurar-se que, segundos antes de a polícia bater à porta, o aparelho ainda estava a funcionar

Estes homens fazem parte de um grupo de catorze que foram agora presos. Outros seis encontram-se em fuga nos EUA e os restantes estarão na Nigeria. Os esquemas eram bastante diversos e não se espera que terminem só por causa das prisões agora anunciadas, tanto mais que há anos que surgem notícias sobre este tipo de histórias. As fraudes nigerianas já são lendárias e muita gente foi vitima deles, mesmo em Portugal.

Em boa parte das fraudes, em particular quanto às supostas ligações sentimentais, o prejuízo é tanto emocional como material. Quando a este último aspeto, o vice-diretor do FBI em Los Angeles, Paul Delacourt, foi bastante direto: "A maioria das vítimas jamais vão recuperar o seu dinheiro. Jamais".