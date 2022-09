Brexit: Johnson admite que “não será fácil” encontrar alternativa ao 'backstop'

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu esta sexta-feira que "não vai ser fácil" encontrar uma alternativa para o mecanismo de salvaguarda da fronteira irlandesa, o 'backstop', e pediu que não sejam criadas grandes expetativas "demasiado cedo".

À margem de uma visita a Devon, sudoeste de Inglaterra, depois de se ter reunido esta semana com a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, Johnson disse que a receção "foi muito boa".

Ainda assim, afirmou, "não vai ser simples" encontrar soluções alternativas ao 'backstop', o mecanismo de salvaguarda que visa evitar uma fronteira física entre a Irlanda, membro da União Europeia (UE), e a Irlanda do Norte, província britânica.

"Quero alertar, porque isto não vai ser simples, não vai ser fácil. Vamos ter de trabalhar muito", disse.

Johnson prometeu sair da UE a 31 de outubro, com ou sem acordo, mas pretende renegociar o 'backstop', que, após o 'Brexit', mantém o Reino Unido alinhado com as regras do mercado comum até ser assinado um acordo de comércio livre entre o país e a UE.

Nos encontros que manteve na quarta-feira com Merkel e na quinta-feira com Macron, os dois líderes europeus frisaram que o mecanismo "é indispensável" e colocaram o ónus no Governo de Londres, que terá de encontrar uma alternativa viável que possa substituir o 'backstop'.

Boris Johnson frisou que o país tem de continuar a preparar-se para uma saída sem acordo: "Estamos a fazer progressos, mas digo simplesmente às pessoas que não suspendam a respiração porque já viram como funcionam estas negociações com Bruxelas".