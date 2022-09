Uma conferência internacional sobre tortura no Egito, país que a pratica em larga escala? A ONU acabou por suspender a ideia

Realizar uma conferência internacional sobre tortura num país onde as autoridades têm torturado, e continuam a torturar, milhares de pessoas. Era isto que ia acontecer entre 4 e 5 de setembro no Cairo, capital do Egito. A conferência intitulava-se "Definir a Criminalizar a Tortura na Legislação da Região Árabe" e ia reunir várias entidades públicas, nacionais e internacionais, incluindo o rapporteur especial das Nações Unidas para o assunto e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos do Egito. Mas os grupos que realmente denunciam e combatem a tortura no país não estariam lá.

Num país onde dezenas de milhares de pessoas foram presas, e muitas delas torturadas, desde que o atual presidente (que rejeita aquilo a que chama o conceito ocidental de direitos humanos) depôs o anterior num golpe de Estado extremamente sangrento em 2013, parecia uma ideia estranha. As ONG e muitos exilados notaram o envolvimento do governo em "sistemáticos desaparecimentos alargados e tortura, muito provavelmente consistindo crimes contra a humanidade".

Acusaram o Egito de querer limpar a sua imagem, e as Nações Unidas de estarem a colaborar com isso. Foi a organização regional de direitos humanos da ONU, em colaboração com uma agência egípcia, que prepararam a conferência, a qual ia acontecer numa altura em que uma organização para a reabilitação de vítimas da tortura continua banida do país.

Perante a indignação generalizada, a iniciativa foi suspensa. Referindo o "desconforto crescente nalgumas partes da comunidade das ONG em relação à escolha do local" , um porta-voz do Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos anunciou: "Decidimos adiar a conferência e reabrir o processo de consultas com todos os atores relevantes antes de tomar uma decisão final sobre quando e onde realizar a conferência".

Um investigador do Instituto do Cairo para os Direitos Humanos, Mohamed Zaree, falando ao site middleeasteye.net, sugeriu que a ONU escolhesse um sítio onde todos os grupos relevantes pudessem participar, indicando a Tunísia, "um país com compromissos mínimos de direitos humanos e uma via democrática".