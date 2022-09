Rússia e China pedem reunião do Conselho de Segurança devido a planos dos EUA para mísseis de médio alcance

A Rússia e a China solicitaram uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para esta quinta-feira devido às “declarações de autoridades dos EUA sobre planos para desenvolver e implantar mísseis de médio alcance”. Segundo a agência de notícias Reuters, Moscovo e Pequim pediram que a secretária-geral adjunta da ONU para o desarmamento, Izumi Nakamitsu, se pronunciasse no encontro, incluído no ponto de agenda “ameaças à paz e segurança internacionais”.

Tanto a Rússia como a China são membros permanentes do Conselho de Segurança, tal como os Estados Unidos, França e o Reino Unido.

No início da semana, o Departamento de Defesa norte-americano anunciou ter testado um míssil de cruzeiro convencional que atingiu o seu alvo depois de voar mais de 500 quilómetros. Foi o primeiro teste desde que Washington se retirou formalmente do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla inglesa), a 2 de agosto. O INF foi assinado em 1987, em plena Guerra Fria, pelo então Presidente dos EUA, Ronald Reagan, e pelo último líder soviético, Mikhail Gorbachev.

“O mau comportamento chinês”

Questionado sobre se o teste tinha como objetivo enviar uma mensagem à China, à Rússia ou à Coreia do Norte, o secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, disse esta quarta-feira que a principal preocupação é com Pequim. “Queremos certificar-nos de que temos, como precisamos, a capacidade de deter o mau comportamento chinês e de atacar em alcances intermédios”, declarou em entrevista à FOX News.

Em visita à Austrália este mês, Esper já se havia manifestado favorável à colocação de mísseis de alcance intermédio, lançados a partir do solo, na Ásia a breve trecho.

Sobre o acidente recente num teste com mísseis na Rússia, o secretário de Defesa afirmou que o Kremlin está “claramente a tentar expandir o seu arsenal nuclear estratégico para lidar com os Estados Unidos”. E acrescentou que esses novos mísseis terão de ser incluídos em qualquer futuro tratado de redução de armas. Washington acredita que o acidente está relacionado com o programa russo de mísseis de cruzeiro hipersónicos.

“Uma nova Guerra Fria” à vista?

Ainda na quarta-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que os EUA se preparam para instalar um novo míssil terrestre na Roménia e na Polónia, um cenário que considerou uma ameaça a que Moscovo terá de responder. Washington garante não ter planos imediatos para instalar na Europa novos mísseis lançados a partir do solo.

O teste dos EUA teria sido proibido pelo INF, que Washington abandonou alegando que Moscovo estava a violar o tratado, uma acusação que o Kremlin rejeita. A China, que não faz parte do tratado, tem um extenso arsenal de mísseis de alcance intermédio. O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros disse na terça-feira que o teste mostra que Washington está a alimentar uma nova corrida às armas e novos confrontos, o que terá um impacto negativo sério na segurança regional e global.

Já esta quinta-feira, um porta-voz do regime de Pyongyang referiu que o teste americano e os planos para mobilizar caças F-35 e equipamento militar para a península coreana são ações “perigosas” que poderão “desencadear uma nova Guerra Fria” na região.