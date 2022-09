Rei Juan Carlos vai ser operado ao coração

O rei emérito de Espanha vai ser operado ao coração no sábado, conta o “El País”. A intervenção cirúrgica ao ex-governante, de 81 anos, está agendada desde junho, após duas consultas. A razão para a cirúrgia não é conhecida, ainda que o agendamento pouco urgente sugira que não será um caso grave.

Don Juan Carlos comunicou nos últimos dias de maio que se ia afastar da vida pública no arranque de junho, numa altura em que se celebrava o quinto aniversário da data em que abdicou do trono, dando lugar ao filho Felipe VI.

De acordo com o diário espanhol, o rei emérito foi operado várias vezes para tratar problemas especialmente nas ancas, coluna e articulações. A primeira vez que esteve num bloco operatório aconteceu quando era jovem e deveu-se a uma apendicite. Juan Carlos foi também operado por uma fibrose e uma lesão no joelho, que aconteceram enquanto esquiava. A lista não se fica por aí, já que o monarca espanhol foi ainda sujeito, entre outras, a cirurgias ao tendão de Aquiles e a um tumor benigno no pulmão direito.

O reinado de don Juan Carlos durou quase quatro décadas e o desfecho do mesmo coincidiu com o 40.º aniversário da Constituição Espanhola e ainda com o seu 80.º aniversário.