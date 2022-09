Novo líder do UKIP considera que receber muçulmanos num país não devia ser mais aceitável do que receber nazis

O recém-eleito líder do Partido para a Independência do Reino Unido (UKIP), de onde surgiu a ideia do Brexit e onde Nigel Farage militou durante muitos anos, está a ser acusado de utilizar linguagem inflamada para instigar ao sentimento anti-imigrantes. Numa série de e-mails revelados pela imprensa britânica esta quinta-feira, fica claro que Richard Braine defende uma posição fortemente anti-islâmica dizendo aos seus interlocutores, entre outras coisas, que as pessoas não deveriam querer muçulmanos a viver nos seus países, pelo menos não mais do que querem nazis.

A campanha de Braine para líder do partido conhecido por ter sido a casa da “estrela dos eurocéticos”, Nigel Farage, já tinha sido pontuada por algumas frases claramente racistas, principalmente contra os muçulmanos, aconselhando até as pessoas de outros credos a “ajudar os muçulmanos na remoção desse demónio” porque, na sua opinião “não existe islamismo moderado”.

“Esse conceito absurdo do muçulmano moderado é repetido por muitas pessoas com boas intenções, mas ignorantes conscientes dos ensinamentos islâmicos. Não há islamismo moderado. Têm de se habituar à ideia, é factual. É como dizer que Hitler não era assim um tipo tão horrível, na verdade era um tipo divertido que apoiava as artes e amava Wagner, mantinha os transportes públicos a funcionar e tinha umas fardas bem engomadas. Isto é ignorar completamente a ideologia com a qual a pessoa é religiosamente comprometida”, lê-se num dos e-mails que chegaram ao “The Guardian” através de uma fonte do próprio UKIP, onde alguns membros estão preocupados com o alinhamento do partido com a extrema-direita.

A associação do UKIP a pessoas como o ex-líder (agora preso) da extrema-direita britânica, Tommy Robinson (nome verdadeiro: Stephen Yaxley-Lennon), que já foi visto em comícios contra a Europa onde membros do UKIP também discursaram, está a assustar as bases do partido, já de si dilapidadas pela fuga de eleitores para o Partido do Brexit. Atualmente, as sondagens dão ao UKIP 1% de intenções de voto.

Braine respondeu ao “The Guardian” e revelou-se bastante mais moderado do que aquilo que nos e-mails parece deixar transparecer. “O que escrevi foi parte de uma discussão sobre o facto de que há versos nas escrituras islâmicas que são pouco moderados e não podem ser negados pelos muçulmanos moderados, é isso que lá diz, e diz também, por exemplo, para matar infiéis”, disse Braine. Questionado sobre se acredita mesmo que os muçulmanos querem “massacrar infiéis”, Braine disse que não: “Claramente não. Os muçulmanos são pessoas boas como o resto de nós, mas há as escrituras que encorajam a violência”.

Sobre a comparação com os nazis, Braine disse: “Não considero o maoísmo o mesmo que o nazismo, nem o nazismo o mesmo que o islamismo, mas penso que em cada caso podemos encontrar o tipo de extremismo ideológico que despreza o valor da vida humana”.