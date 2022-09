Empregado de um hotel na Califórnia impede tiroteio em massa. Polícia tem desmantelado vários planos

Um funcionário de um hotel no estado norte-americano da Califórnia pode ter impedido um tiroteio no seu próprio local de trabalho quando informou a polícia que um seu colega andava a ameaçar uma chacina contra clientes e empregados. A polícia deu seguimento à pista e esta quinta-feira apreendeu, em casa do funcionário alvo da denúncia, Rodolfo Montoya, várias armas semiautomáticas com as correspondentes munições.

Desde os ataques do início de agosto em El Paso, no Texas, e em Dayton, no estado do Ohio, nos quais 31 pessoas morreram, o FBI tem redobrado os esforços de investigação para prevenir que estes ataques cheguem a acontecer, em vez de apenas responder depois de já consumados.

Segundo o FBI, pistas como a deste funcionário já levaram a uma série de apreensões de armas e alguns ataques evitados, conta a BBC, tinham como principais alvos minorias étnicas dos Estados Unidos.

Segundo o chefe da polícia de Long Beach, Robert Luna, Montoya queixou-se e expressou os seus desejos a um outro funcionário que não foi identificado. “Graças a Deus que ele nos informou das suas suspeitas”, disse Luna, que também confirmou que “os planos [de Montoya] eram claros, com uma notória intenção e meios para continuar o ataque, o que de certo provocaria várias vítimas”, acrescentou Luna.

Mas este plano ao qual a polícia pôs um ponto final antes que alguém se pudesse magoar não é única história de “sucesso” das autoridades que lidam com estas denúncias todos os dias. Na terça-feira um homem foi preso na cidade de Seattle, no estado de Washington, depois de o FBI ter descoberto que tinha ameaçado matar pessoas de origem hispânica em Miami. Eric Lin, de 35 anos, enviou mensagens com ameaças de morte para uma mulher e para a sua família e, além disso, também apoiava publicamente a ideologia eugénica de Adolf Hitler. Nas suas intervenções nas redes sociais costumava escrever que o Presidente Donald Trump “vai lançar uma cruzada racial” contra hispânicos, negros e membros de outras minorias que seriam enviados para “campos de concentração”.

No estado do Ohio, um homem de 20 anos também foi preso, na passada sexta-feira, por fazer ameaças terroristas contra um centro de ajuda à comunidade judaica. James Reardon fez um vídeo no Instagram, onde se vê um homem a disparar uma arma com uma legenda que identifica o lugar: o centro comunitário em Youngstown, Pittsburgh. Reardon nega que tenha tido a intenção de realizar o ataque.

Na mesma terça-feira, um camionista foi preso no Estado do Tennessee depois de ter dito a um amigo que estava a considerar abrir fogo sobre uma igreja em Memphis. Thomas McVicker, de 38 anos, fez, acredita o FBI, “ameaças credíveis”. A própria mãe avisou o FBI de que o seu filho tinha armas em casa, consumia drogas pesadas e estava a ser acompanhado por causa da sua esquizofrenia. E nesse mesmo dia, no estado do Wisconsin, um outro hoomem foi acusado de formular ameaças terroristas na loja onde trabalhava, em Eau Claire, dizendo que ia “disparar sobre tudo à volta”. Kevin Pinkham, 31 anos, negou ter feito essas ameaças, mas admitiu que disse à sua namorada que ia “matar toda a gente”.