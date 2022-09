A Apple lançou um cartão de crédito mas desaconselha andar com ele na carteira ou no bolso (e a Internet fartou-se de rir)

A Apple lançou um cartão de crédito que dá aos utilizadores cerca de 2% do valor de cada compra de volta mas é quase impossível transportar o cartão sem o estragar, pelo menos sem danificar o seu aspeto, avisou a própria marca.

O cartão vem com uma espécie de pequeno livro de instruções de utilização e os cuidados a ter com a pequena lâmina de titânio (é com o que se parece) são vários. Por exemplo: colocar o cartão em bolsas de cabedal ou no bolso das calças de ganga não é aconselhado: "Alguns tecidos, como couro e ganga, podem causar descoloração permanente que não poderá ser retirada com a lavagem”, avisa a fabricante do iPhone na página oficial. “Coloque o seu cartão numa ranhura da carteira separada de outros cartões. Se dois cartões de crédito forem colocados no mesmo sítio, o seu Apple Card poderá ficar riscado”, lê-se ainda.

Além do aviso em relação ao contacto com tecidos, há também uma alínea que desaconselha colocar o cartão num bolso onde também estejam moedas porque também isso pode riscar o titânio. “Guarde o seu cartão de titânio da Apple numa carteira ou bolso feitos de materiais macios”, é o conselho da marca que já está a ser alvo de inúmeras piadas nas redes sociais. Um utilizador do Twitter desenhou uma pequena bolsa de lã como se fosse uma luva para um recém-nascido com a legenda “o próximo produto que a Apple vai pôr no mercado”.

O cartão da Apple destina-se maioritariamente a compras online através do iPhone mas a versão física serve para que o utilizador possa usufruir na mesma do cartão em locais onde o pagamento por telemóvel não esteja disponível.

A limpeza do cartão também não pode ser feita de qualquer maneira. A Apple aconselha que seja utilizado um tecido de microfibra e água. Se água não for suficiente para deixar o titânio a brilhar de novo, então deve utilizar-se álcool isopropílico, especial para a limpeza de aparelhos electrónicos e vários tipos de lentes. A CBC News perguntou à Apple se estes cuidados visam apenas manter a aparência estética do cartão, todo cinzento e apenas com o nome do utilizador e o logotipo da Apple recortado a laser ou se também há o risco de que, se não observarmos estes cuidados, os nossos cartões possam desmagnetizar ou se o chip interior pode sair danificado mas a empresa ainda não respondeu.

No Twitter, as piadas não param. Um utilizador gravou um vídeo de apenas dois segundos onde se ouve o som do titânio a cair numa superfície lisa - e é bastante alto.