Turquia. Cidade de Istambul adia processo de recolocação de refugiados sírios

O Governo turco anunciou esta quarta-feira que adiou o processo de expulsão dos refugiados sírios residentes em Istambul mas que se encontram oficialmente registados em outras províncias da Turquia.

"Os sírios que não estão registados em Istambul têm tempo (para abandonar a província). Prolongamos o prazo até ao dia 30 de outubro", disse o ministro do Interior, Suleiman Soylu, em entrevista à rádio HaberTurk.

No final de julho, o gabinete do governador de Istambul ordenou aos cidadãos que fugiram da guerra civil na Síria e que "não estão registados" na cidade que regressassem às províncias onde se encontravam anteriormente licenciados.

Os 3,6 milhões de refugiados sírios na Turquia encontram-se no país sob o estatuto de "proteção temporária", diferente do estatuto de refugiado, mas que lhes permite permanecer no país indefinidamente.

Desde 2011 os cidadãos sírios foram distribuídos pelas diferentes províncias onde foram registados e onde devem permanecer, apesar de uma grande parte se ter deslocado para Istambul na tentativa de encontrar trabalho.

Várias organizações não-governamentais denunciaram a deportação de centenas de sírios desde o princípio do mês, alguns dos quais com "estatuto de proteção temporária".

O Governo turco tem negado a deportação denunciada pelos grupos humanitários.

"Não deportámos nenhum sírio não registado. Há alguns que regressaram voluntariamente. Os 'não registados' são levados para acampamentos onde são depois sujeitos a um processo de registo", disse o ministro do Interior.

Vários setores da sociedade turca culpam os cidadãos sírios pelo aumento do desemprego e pelo agravamento das tensões sociais em áreas de grande densidade de refugiados.