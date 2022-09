Os judeus gostam de Trump como se fosse o Rei de Israel? Um radialista disse que sim e o Presidente comentou: “Wow!”

Um radialista conhecido por promover teorias de conspiração terá dito que os judeus de Israel gostam de Donald Trump como se fosse o “rei” do país. O Presidente norte-americano gostou e tweetou aquela declaração, finalizando-a com um “wow”.

“Obrigado ao Wayne Allyn Root pelas palavras simpáticas: ‘O Presidente Trump é o melhor Presidente para os judeus e para Israel na história do mundo, não apenas para a América, ele é o melhor Presidente para Israel na história do mundo e os judeus em Israel gostam dele como se fosse o Rei de Israel”, pode ler-se no Twitter de Trump. “Eles adoram-no como se fosse a segunda vinda de Cristo. Mas os judeus americanos não o conhecem ou gostam dele. Eles já nem sabem o que estão a fazer ou a dizer. Não faz sentido! Mas está tudo bem, se ele continuar a fazer o que tem feito, ele é bom para todos os judeus, negros, gays, todos. E, também importante, ele é bom para toda a gente que quer um emprego na América”, concluiu entre os três tweets que lançou sobre o assunto.

De acordo com este artigo do “The Independent”, declaração e publicação acontecem na sequência de Trump ter sido acusado de antissemitismo, depois de afirmar na terça-feira que os judeus que não o apoiam estão a ser “desleais” para Israel.

Tudo começou quando as democratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar foram barradas de entrar em Israel. O Presidente norte-americano questionou as opções daquele partido, por colocar as duas congressistas à frente de um aliado. “Eu penso que qualquer judeu que vote num democrata está a mostrar ou falta de conhecimento ou grande deslealdade.”