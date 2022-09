Maduro confirma conversações entre altos funcionários do seu Governo e da Administração Trump “nos últimos meses”

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou esta terça-feira que altos funcionários do seu Executivo têm conversado com membros da Casa Branca. “Confirmo que nos últimos meses houve contactos entre altos funcionários da Administração de Donald Trump e do Governo bolivariano a que presido – com a minha autorização expressa e direta”, disse num discurso televisivo. “Vários contactos através de vários canais”, precisou.

A confirmação surge depois de a imprensa nos EUA ter noticiado que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte (pró-Maduro), Diosdado Cabello, tem mantido “comunicações secretas” com figuras próximas da Administração norte-americana. Entre elas encontra-se o conselheiro principal de Trump para a América Latina, Mauricio Claver-Carone, de acordo com os relatos.

À procura de “garantia de que não vão acabar numa prisão em Miami”

Geoff Ramsey, especialista da organização não-governamental (ONG) Washington Office on Latin America, descreveu as notícias de conversações entre Cabello e funcionários da Administração Trump como “um sinal muito positivo”. “Isto sugere um entendimento ao mais alto nível do Governo de Maduro de que a situação atual é insustentável”, declarou, referindo-se ao colapso económico, político e humanitário na Venezuela. “Penso que o que estas pessoas procuram é algum tipo de garantia dos Estados Unidos de que não vão acabar numa prisão em Miami”, acrescentou, citado pelo jornal “The Guardian”.

Horas antes de Maduro, o Presidente norte-americano afirmara aos jornalistas: “Estamos a falar com vários representantes da Venezuela. Não quero dizer quem são mas estamos a falar a um nível bastante elevado.”

Maduro tem a sua presidência disputada desde janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional (controlada pela oposição), Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente interino da Venezuela e recebeu o apoio de mais de meia centena de países, incluindo EUA, Reino Unido e Portugal.

Salário mínimo mensal no valor mais baixo de sempre

Ainda esta terça-feira, soube-se que o salário mínimo mensal dos venezuelanos é equivalente a 2,46 euros, o valor mais baixo de sempre, um ano depois de Maduro ter anunciado um plano de “recuperação económica” para combater a crise. A informação consta da Gazeta Oficial, o equivalente em Portugal ao Diário da República. Aquele valor corresponde a três quilogramas de farinha de milho ou três quilos de arroz e cinco pães.

Mais de quatro milhões de venezuelanos já fugiram do país, rico em petróleo mas economicamente devastado, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Pelo menos um milhão abandonou a Venezuela só desde novembro do ano passado, precisa a agência da ONU.