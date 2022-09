Investigação leva a nova detenção de antigos responsáveis de banco central da Libéria

Quatro antigos responsáveis do Banco Central da Libéria (CBL, na sigla inglesa) foram acusados de branqueamento de capitais e detidos numa investigação à impressão de notas no país entre 2016 e 2018, noticia esta quarta-feira a agência France-Presse.

Os quatro antigos responsáveis do CBL foram acusados e detidos na terça-feira, tal como um filho da ex-presidente do banco, Ellen Johnson Sirleaf, Carles Sirleaf, por branqueamento de capitais, mas este último acabou por ser libertado poucas horas depois por motivos de saúde, segundo a AFP, que cita o seu advogado.

Os ex-líderes do CBL foram indiciados em março por "conspiração criminosa" e "sabotagem económica", tendo saído sob fiança em várias datas diferentes.

Os cinco são acusados de imprimir, sem autorização, entre 2016 e 2018, mais de 2,64 mil milhões de dólares liberianos (11,75 milhões de euros, ao câmbio atual), sendo que a acusação diz que estes não justificam a impressão das notas.

As investigações de uma comissão presidencial de inquérito e a auditoria de uma empresa norte-americana, encomendada pela Libéria a pedido dos Estados Unidos, tinham já apontado a entrada de 16 mil milhões de dólares liberianos (71 milhões de euros, ao câmbio atual) para o CBL.

A justiça "emitiu um mandado de detenção dos suspeitos para que possam ser informados sobre os crimes de que são acusados", referiu o juiz Blamo Dixon, de um tribunal na capital liberiana, Monróvia, numa ordem judicial citada pela AFP.

As autoridades "prometeram investigar" a alegada lavagem de dinheiro conduzida pelos cinco suspeitos, refere o documento, acrescentando que os acusados "durante as suas funções, sem autorização do CBL, consciente e intencionalmente, conspiraram com a intenção de lavar dinheiro e sabotar a economia liberiana".

"Eles defraudaram o CBL e o Governo ao imprimir ilegalmente 2,645 mil milhões de dólares [liberianos] para injetar no mercado liberiano", acrescenta o documento.

Além de Charles Sirleaf, os quatro suspeitos detidos são Milton Weeks, Doctor Hagba, Richard Walker e Richard Dennis.