Homens acusados da violação de uma mulher em Múrcia foram espancados na prisão

Os três homens acusados de terem violado uma mulher em Múrcia, Espanha, foram espancados na prisão onde se encontram detidos desde domingo passado.

O incidente ocorreu na segunda-feira, quando os prisioneiros regressavam do pátio após a hora de almoço, de acordo com o jornal local “La Opinión de Murcia”, que divulgou a informação em primeira mão. Os três arguidos, de origem senegalesa e guineense, foram acusados de terem violado em grupo uma mulher do Magrebe, de 41 anos.

Não se sabe quantas pessoas participaram no ataque, já que este ocorreu num local da prisão sem câmaras de segurança. Dois dos homens tiveram de ser transferidos para o hospital, dada a gravidade dos ferimentos, mas já se encontram na prisão novamente, tendo sido transferidos para outra área de modo a evitar novos conflitos.

Também não se sabe se se tratou de uma espécie de vingança pela violação. À polícia, e ainda de acordo com o mesmo jornal local, a vítima terá dito que foi encurralada junto a um edifício e que a obrigaram a deitar-se no chão, tendo nesse momento sido penetrada por um dos homens. A mulher haveria de conseguir fugir e dirigir-se a uma estrada próxima, onde encontrou ajuda e foi encaminhada para o hospital.