Como a Gronelândia “não está à venda”, Trump cancela viagem à Dinamarca

O Presidente norte-americano, Donald Trump, cancelou abruptamente esta terça-feira a sua viagem à Dinamarca porque a primeira-ministra do país não está interessada em vender-lhe a Gronelândia.

O anúncio acontece dois dias depois de Trump ter reconhecido que possuir aquela região autónoma do Reino da Dinamarca “seria bom” para os EUA do ponto de vista estratégico. A Gronelândia tem despertado o interesse norte-americano à medida que o derretimento do gelo marinho abre novas portas à passagem de navios e extração de recursos do Ártico.

Apesar de ter garantido o contrário, o cancelamento sugere que a compra da enorme região insular era efetivamente o objetivo central da visita de Trump, escreve o jornal “The Washington Post”.

Trump agradeceu a PM dinamarquesa ser “tão direta”

O Presidente dos Estados Unidos escreveu no Twitter: “A Dinamarca é um país muito especial com pessoas incríveis mas, com base nos comentários da primeira-ministra, Mette Frederiksen, de que não teria interesse em discutir a compra da Gronelândia, vou adiar o nosso encontro para outra altura.”

“A primeira-ministra conseguiu poupar grandes despesas e esforços, tanto aos Estados Unidos como à Dinamarca, ao ser tão direta. Agradeço-lhe por isso e anseio remarcar [o encontro]”, acrescentou.

No fim de semana, Frederiksen visitou a Gronelândia e classificou como “absurda” a ideia de Trump de comprar a ilha, uma informação que vinha sendo veiculada pela imprensa. O Presidente norte-americano confirmou no domingo que pediu à sua Administração para explorar a possibilidade de comprar a Gronelândia, dizendo tratar-se “essencialmente” de “um grande negócio imobiliário”.

Uma Trump Tower na Gronelândia?

No dia seguinte, Trump brincou com a situação ao publicar no Twitter uma montagem fotográfica com uma enorme Trump Tower dourada no que parece ser uma pequena localidade piscatória, juntando a inscrição “Prometo não fazer isto à Gronelândia!”.

Tanto a Dinamarca como a Gronelândia disseram nos últimos dias que a ilha “não está à venda”. “A Gronelândia é rica em recursos valiosos como minerais, a água e o gelo mais puros, reservas de peixe, marisco e energia renovável”, constituindo ainda “uma nova fronteira para o turismo de aventura”, anunciou na semana passada o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia.

“Estamos abertos para negócios mas não estamos à venda”, precisou a tutela.