Cardeal australiano George Pell vai continuar preso por abuso sexual de dois menores. Tribunal rejeita recurso

O cardeal australiano George Pell vai continuar preso depois de um tribunal ter rejeitado, esta quarta-feira, o recurso do antigo tesoureiro do Vaticano à sua condenação pelo abuso sexual de dois rapazes em meados da década de 1990.

Pell, que até dezembro do ano passado era a terceira figura na hierarquia católica, foi condenado em março a seis anos de prisão, tornando-se o mais alto responsável da Igreja Católica a receber uma condenação deste tipo. Durante três anos e oito meses, o cardeal está impedido de pedir liberdade condicional.

Os advogados do cardeal, de 78 anos, recorreram imediatamente da condenação e, em junho, apresentaram 13 “obstáculos sólidos” ao veredito. Entre as alegações constava a impossibilidade de Pell estar sozinho enquanto retirava as vestes, após a missa de domingo, e de ninguém ter dado por falta dos rapazes naquele momento.

As alegações da defesa não convenceram o coletivo de três juízes. O veredito desta quarta-feira segue-se a mais de dois meses de deliberações entre os juízes que resultou numa votação de dois contra um. Pell ouviu o veredito, olhando diretamente para a juíza que o lia. A sala de tribunal estava lotada com membros da sociedade civil, ativistas contra o abuso sexual de menores e crentes.

“Vergonha, solidão e depressão”, disse uma das vítimas. A outra morreu de overdose

O júri concluiu que o cardeal abusou de dois meninos do coro de uma catedral de Melbourne em 1996. Na altura, Pell era arcebispo da cidade australiana e abusou dos rapazes, ambos com 13 anos, depois de lhes dizer que estavam em apuros por terem bebido vinho da comunhão. O arcebispo obrigou-os a praticar atos indecentes, tendo abusado novamente de um deles no ano seguinte.

O tribunal só ouviu o depoimento de uma das vítimas, uma vez que a outra morreu na sequência de uma overdose de drogas em 2014. A vítima sobrevivente afirmou viver com “vergonha, solidão e depressão” por causa do abuso. “Como muitos sobreviventes, levei anos a perceber o impacto na minha vida”, acrescentou.

Defensor de valores tradicionais e do celibato dos padres

O cardeal australiano destacou-se como um grande defensor dos valores católicos tradicionais, assumindo frequentemente posições conservadoras e defendendo o celibato dos padres. Pell foi chamado a Roma em 2014 para tratar das finanças do Vaticano, sendo considerado a terceira figura na hierarquia.

No entanto, a sua carreira ficou manchada primeiro por alegações de que havia encoberto casos de abuso sexual de crianças por padres e, mais tarde, por se revelar que ele próprio foi um abusador. Pell foi destituído do círculo interno do Papa em dezembro, tendo o seu mandato como tesoureiro do Vaticano expirado no final de fevereiro.