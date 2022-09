Sequestrador de autocarro no Rio de Janeiro abatido, reféns libertados

O homem que sequestrou um autocarro na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, foi abatido e os 31 reféns que estavam no interior foram libertados sem ferimentos, diz a imprensa brasileira (aqui e aqui). A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no Twitter, revelou que o assaltante foi "neutralizado" por um sniper do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). O sequestrador já tinha libertado seis pessoas.

O assaltante ter-se-á apresentado como elemento da polícia militar quando ordenou a paragem do autocarro, que seguia no sentido Niterói - Rio de Janeiro. O homem teria consigo gasolina, um revolver e uma arma de choques (taser). É desconhecida ainda a motivação do sequestrador.

"Temos um homem que se identificou como policial militar. Ele parou o ônibus [autocarro] da Galo Branco na Ponte Rio-Niterói" e ameaça despejar "gasolina no ônibus, colocando os passageiros em perigo. Estamos em negociação com ele para liberar mais reféns, não sabemos qual o real propósito dele", explicou, antes do desfecho, Sheila Sena, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, citada por vários media brasileiros.

De acordo com a porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, o homem ameaçou incendiar o autocarro.

"Estou acompanhando desde cedo, com atenção, o sequestro do ônibus na ponte Rio Niterói", escreveu também no Twitter Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro. "Estou em contacto direto com o comando da Polícia Militar, que trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível. A prioridade absoluta é a proteção dos reféns."

Este episódio provocou um grande constrangimento de trânsito naquele que é um dos principais acessos do Rio de Janeiro, sobre a baía de Guanabara, que tem já vários problemas de mobilidade.

em desenvolvimento