Quem são, o que fazem e como treinam os agentes do BOPE. A lei dos caveiras.

São treinados para subir aos morros das favelas do Rio de Janeiro, sem medo, sem compaixão, e usar as mais variadas técnicas para combater a criminalidade destas regiões, pautadas sobretudo pelo tráfico de drogas. Os «caveirinhas» - nome dado ao Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro (BOPE) são verdadeiras máquinas de guerra, que entram a matar para não dar hipótese de fuga aos traficantes («maconheiros»).

No activo há 30 anos, a projecção destes tropas cresceu depois das acções que levaram a cabo no complexo do Alemão (Rio de Janeiro), no ano passado - dando mesmo origem ao livro Elite da Tropa -, mas foi o filme que se lhe seguiu o responsável pela elevação dos «caveirinhas» à categoria de heróis nacionais. Realizado por José Padilha (que assinou também Cidade de Deus), Tropa de Elite baseia-se na história do Capitão Nascimento e transformou-se num fenómeno de popularidade no Brasil, onde a estreia foi antecipada devido à pirataria - acessível na Internet, o filme foi catapultado para as luzes da ribalta antes mesmo de chegar ao cinema.

Tanta fama porquê? Numa cidade com 1236 favelas, «a população não suporta mais a violência com que convive no Rio e decidiu eleger-nos como os seus heróis», refere, satisfeito, o tenente-coronel Pinheiro Neto, comandante do BOPE, embora confesse não se rever no estatuto de «salvador da pátria». Em sua opinião, o filme alerta eficazmente para «a hipocrisia que existe no Brasil no que se refere ao consumo de drogas, porque vemos que quem alimenta o comércio de drogas é o viciado, o sujeito de classe média, média-alta».

Sempre em formação

O que poucos dos que agora cantarolam as músicas da banda sonora de Tropa de Elite sabem é que o BOPE foi criado em 19 de Janeiro de 1978, ainda com o nome Núcleo da Companhia de Operações Especiais (NCOE). Composto por cerca de trinta elementos, o objectivo era actuar em situações de resgate de reféns. Na década de 80 houve um grande aumento da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, pelo que o governo achou necessário ter uma tropa mais preparada para enfrentar as novas necessidades exigidas pela segurança pública. O NCOE foi então sendo ampliado e mudou de nome. O núcleo de companhia passou a ser uma companhia independente e, já em 1991, foi transformado num batalhão - o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Hoje, o BOPE tem cerca de quatrocentos agentes policiais, «com a missão de combater o crime em áreas de alto risco e o resgate de reféns», explica Pinheiro Neto.

Segundo o comandante, só em 2007 o BOPE efectuou mais de 2100 horas de operações em favelas, o que dá uma média de seis horas por dia. «As operações do BOPE são operações em áreas de conflito» e muitas chegam a ter a duração de 60 dias consecutivos, 24 horas por dia.

Consequência directa desta recente onda de popularidade, o número de candidatos a este Batalhão cresceu consideravelmente. Nas últimas candidaturas em Janeiro, já depois do sucesso de Tropa de Elite, quase 300 candidatos tentaram o ingresso, embora apenas 32 tenham conseguido chegar ao curso. «Tenho vários amigos que quiseram ir para o BOPE, e então depois do filme estrear ainda mais, meu Deus!», afirma Márcio Gentil, de 24 anos, ele próprio empolgado com o sucesso da tropa mais conhecida do Brasil.

Na realidade, há duas possibilidades de acesso ao BOPE. Uma é através do curso de acções tácticas, com a duração de cinco semanas e que tem objectivos específicos nas operações em áreas de alto risco e resgate de reféns. O filme de Padilha incide na outra hipótese: o curso de operações especiais. É uma formação exigente, para dotar o polícia de conhecimento necessário e suficiente para actuar no cenário do Rio de Janeiro, que envolve vários tipos de paisagem (ribeiras, mar, montanha, mata...). Este curso dura três meses e treina dez agentes, dos quais, em média, apenas dois conseguem chegar ao final. Para fazer um curso destes, é preciso ter experiência policial de pelo menos dois anos.

Depois, é avaliada a conduta profissional ao longo desses anos de serviço, a conduta civil e o estado de saúde (ao nível físico e psicológico). Só passando nos exames é possível fazer o curso e, no caso de conseguir finalizá-lo, ingressar no BOPE. Ainda assim é preciso fazer sempre mais especializações e estar permanentemente sujeito a avaliações.

O BOPE é também formado por várias unidades. Há uma Unidade de Intervenção Táctica cujo objectivo é o resgate de reféns; uma Força de Intervenção em Áreas de Alto Risco, destinada a combater o crime organizado nas áreas de insucesso e de risco que são as favelas; e, finalmente, existe a unidade conhecida como Sessão de Instrução Especializada, responsável pelos treinos e pela formação. Estas unidades contam com 30 a 40 elementos cada uma.

Na passagem para o grande ecrã, a visibilidade dada aos «caveirinhas» deu também origem à polémica. Muitos consideram um «exagero» a forma de acção do BOPE. Rafael Unha, um jovem de 19 anos, natural de Niterói (estado do Rio de Janeiro), mora ao lado de uma favela e alerta para as investidas destes tropas: «Implicam a toda a hora com os moradores que sobem e descem.» «O serviço do BOPE devia ser mais escondido», reforça, «até no filme se vê, nos sítios com moradores, vão e mandam toda a gente para o chão. Olha o constrangimento!»

As páginas dos jornais brasileiros também se encheram de notícias sobre esta instituição. Falou-se de vítimas inocentes, outras menos inocentes, de crimes cometidos pelos próprios tropas do BOPE, mas também de apreensões e missões por eles bem cumpridas. Entre a defesa e as críticas, certo é que o BOPE é, inclusivamente, considerado das melhores tropas de elite do mundo. Várias tropas de outros países já tiveram lições deste Batalhão. «Militares e policiais que operam em áreas como o Médio Oriente, tanto no Iraque, como no Afeganistão, ou na faixa de Gaza, vêm trocar ideias e ver como é que o BOPE desenvolve acções nessas áreas de operação que são as favelas, causando o mínimo de danos colaterais», assegura Pinheiro Neto.

O tenente-coronel Pinheiro Neto explica o porquê deste sucesso: «Desenvolvemos formas de operação e temos a possibilidade de, neste cenário que são as favelas, colocá-las em prática todo o dia, o que faz com que as coisas evoluam muito.» Continua: «Nas favelas, o poder público deixou de actuar há muitos anos, pelo que os traficantes tomaram esses lugares e fortificaram-se com armas de guerra.»

Os dados prestam-se a diferentes interpretações. «Em 2100 horas de operações, nós prendemos 56 marginais e 40 traficantes morreram em confronto», ou seja, em cada sete criminosos apanhados, houve cinco vítimas mortais. Pinheiro Neto exalta que, então, «o BOPE prende mais do que mata». Às organizações não-governamentais que acusam a instituição de violar os direitos humanos, responde que «quem não respeita os direitos humanos no Brasil são os marginais, são os traficantes».

A faca espetada na caveira é o símbolo do BOPE. Um símbolo agressivo, que indicia que só os duros e frios conseguem lá entrar. O «caveirão», o blindado do BOPE, é uma das coisas que mais se teme na favela. Desde que começou a ser usado, há cerca de seis anos, tornou possível aceder a áreas anteriormente inatingíveis. «É um instrumento de trabalho excelente, que já salvou centenas de vidas de agentes policiais e possibilitou resgatar centenas de civis em áreas de conflitos», garante Pinheiro Neto.

Sob os holofotes, 2008 marca no BOPE o início da possibilidade de acesso às mulheres, mas não só. Este é o ano em que conquista finalmente as atenções e a admiração geral, sobretudo entre a juventude brasileira ou, quem sabe, até de estrangeiros, que também se podem candidatar às vagas abertas. Quanto ao filme, estreará em Portugal ainda no primeiro semestre deste ano.