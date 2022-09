Primeiro-ministro italiano demite-se

O primeiro-ministro italiano vai apresentar a demissão, anunciou o governante esta quarta-feira no Senado, numa declaração que aconteceu antes da votação à moção de censura apresentada por Matteo Salvini, ministro do Interior e líder do Liga, o partido de extrema direita que integra o Governo.

A renúncia de Giuseppe Conte aconteceu na sequência de Matteo Salvini, ministro do Interior e líder do Liga, ter quebrado a coligação governamental com o Movimento 5 Estrelas no dia 8 de agosto.

A tensão entre Conte e Salvini subiu de tom devido ao drama vivido a bordo do "Open Arms", que está há 19 dias nas imediações de Lampedusa e cuja situação é uma incógnita. Há poucos dias, o primeiro-ministro italiano deu conta de que seis países estavam dispostos a receber os migrantes e refugiados naquela embarcação, mas Salvini não desbloqueou a situação, impossibilitando-os de atracar no porto de Lampedusa.

"Aproveito para comunicar que apresentarei a minha decisão como chefe de Governo ao Presidente da República", anunciou, aqui citado pelo "El País", responsabilizando Salvini de oportunismo e "irresponsabilidade institucional". Mais: Conte acusa o líder da Liga e ministro do Interior de ter desencadeado uma crise "que conduziu o país para um espiral de incerteza política e financeira".

Após o discurso de Conte, a sessão no Senado prossegue e os grupos parlamentares têm a oportunidade de intervir e arranjar uma solução para esta incógnita. Qualquer decisão teria de ser votada depois.