O raptor pediu €6.700 e quis saber o que diziam dele nas redes sociais: o sequestro no Rio que acabou com seis balas

O Rio de Janeiro amanheceu com os cariocas de café na mão e olhos colados nos televisores onde seguiam em direto o sequestro de um autocarro na ponte que liga o Rio de Janeiro a Niterói. Às 5h05, Willian Augusto da Silva entrou no autocarro em São Gonçalo, pagou o bilhete com uma nota de 20 reais (€4,5), recebeu o troco e sentou-se. Às 5h25, quando o autocarro entrou na ponte Rio-Niterói, Willian, de 20 anos, camisa branca, boné preto, cara tapada, anunciou o sequestro do autocarro 2520 que fazia a ligação entre São Gonçalo e Rio de Janeiro. O autocarro ficou atravessado na pista. Segundo os reféns, Willian estava calmo, bebia vodca, informou o motorista que era um assalto, que queria 30.000 reais (€6.700) para libertar os reféns, assegurou que não ia fazer mal a ninguém, que se ia entregar em breve, disse que era um polícia militar (informação que mais tarde se provou ser falsa, ele tinha apenas um curso de vigilante).

“Estou no ônibus sequestrado”, foi uma das mensagens enviadas de dentro do autocarro por um refém. Os 37 reféns enviaram mensagens a familiares e amigos a avisar que estavam a ser sequestrados, a pedir que rezassem por eles, alguns chegaram a divulgar fotos do sequestrador, acompanharam a cobertura mediática que pouco a pouco se montava no entorno. Antes do nascer do sol, o trânsito na ponte já estava cortado, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e o corpo de bombeiros mobilizaram-se, chegaram os jornalistas, familiares e amigos, alguns curiosos e aqueles que aguardavam para poder chegar ao trabalho. A polícia fez cerco ao autocarro, os atiradores aproximavam-se pouco a pouco pelas laterais. O sequestrador autorizou o motorista a estacionar sem bloquear completamente a pista.

Willian amarrou as mão de alguns dos reféns com uma espécie de lacre, pendurou com barbante garrafas de plástico verde com gasolina pelo interior do autocarro. Os reféns ficaram tensos.

As conversações com o negociador prolongaram-se pelas quase três horas de sequestro, a polícia seguiu o protocolo. Começou por ser negociada a libertação de seis reféns. A primeira refém foi libertada às 6h19. Ao sair do autocarro, a polícia acompanhava os passageiros, visivelmente nervosos e em choque, uma das reféns desmaiou assim que foi libertada.

Às 6h30, o sequestrador atirou um cocktail molotov pela porta do autocarro, avisou que estava com uma garrafa de gasolina e ameaçou pegar fogo a tudo. Lá dentro ia perguntando aos passageiros sobre o que diziam sobre ele nas redes sociais, o que estavam a mostrar os jornalistas. A polícia afastou os jornalistas do perímetro de segurança.

Às 6h38 saiu mais um refém.

O sentido Niterói-Rio foi interditado, o trânsito no sentido Rio-Niterói foi interrompido cerca de uma hora depois do início do sequestro. A polícia abriu um corredor de apoio para a passagem de veículos de emergência.

O terceiro refém saiu do autocarro às 7h04.

Além dos veículos da polícia, na Baía de Guanabara um barco do corpo de bombeiros dava apoio e, ao que parece, o sequestrador pediu que chegassem ambulâncias.

Às 7h21 saiu o quarto refém. Chegava cada vez mais gente ao local. Enquanto se aguardava o desfecho da situação, alguns vendedores ambulantes vendiam refrigerantes, coxinhas e salgadinhos, algumas pessoas jogavam cartas, outros davam toques numa bola de futebol, um homem lançou um papagaio de papel.

Às 7h30, a polícia confirmou que este sequestro tinha sido premeditado.

Os atiradores de elite iam-se posicionando. Deitado em cima do camião vermelho dos bombeiros, um dos snipers, atirador de elite do Bope, estava camuflado com um lençol vermelho por cima. Na frente do autocarro, o sinal luminoso continuava a piscar “Tarifa 13,30” e “Boa Viagem”.

Às 7h44, o sequestrador desceu do autocarro, puxou o lenço e revelou o rosto numa imagem que as televisões ampliaram e foram repetindo ao longo do direto, trazia uma arma de fogo que mais tarde a polícia viria a perceber que era apenas uma arma de brinquedo, tinha também uma faca e uma arma de choque.

São 7h58 quando o sequestrador permite que saia mais um refém. O homem sai calmamente, pega numa caixa de papelão deixada pela polícia à porta do autocarro e coloca a caixa dentro do autocarro antes de caminhar para junto da polícia.

O sexto refém libertado saiu às 8h14.

O gestor da crise, de caderno e caneta na mão, sempre que saia um refém questionava a pessoa e recolhia informações sobre o que se estava a passar. O gestor da crise é quem decide o que vai acontecer, comunica com o negociador e com os snipers, toma todas as decisões. No local estava também uma psicóloga - que analisou o comportamento de Willian como psicótico.

Não se sabe ainda como decorriam as negociações quando o sequestrador saiu do autocarro e atirou ao chão o que parecia ser um casaco, pensou-se que se ia entregar, mas Willian dá a entender que vai voltar para dentro do autocarro, tem um isqueiro na mão. São 9h04, a polícia não pode deixar que ele volte para perto dos reféns. O comandante do Bope tomou a decisão, foi rápido, era necessário disparar. A 80 metros, em cima do carro dos bombeiros, o sniper dispara. Ouviram-se oito tiros, a perícia disse mais tarde que o sequestrador foi atingido por 6 balas. Willian cai. Nas imagens vê-se a caixa de papelão que antes tinha sido colocada dentro do autocarro.

Os tiros interrompem os diretos noticiosos, as pessoas baixam-se, atiram-se ao chão, correm assustadas com os disparos. O sniper em cima do carro de bombeiros levanta-se, dá um sinal positivo, seguiram-se festejos eufóricos, aplausos, comemorações, como se assistissem a um momento-chave num jogo de futebol.

Pouco depois aterrou um helicóptero na ponte. De dentro do helicóptero saiu o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel de sorriso rasgado, cumprimenta os presentes, junta-se à comemoração, abraça os polícias.

Os 37 reféns foram resgatados sem ferimentos.

“A nossa primeira preocupação é salvar os reféns”, disse Witzel. O governador disse que esteve em contato com um dos familiares de Willian, que pediu desculpa ao governador e a toda a sociedade, disse que a mãe de Willian estava abalada, garantiu que tanto os familiares do sequestrador como os reféns terão acompanhamento.

“Se não tivesse abatido esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas. Isto é o que acontece nas comunidades: se a polícia puder abater quem estiver de fuzil, muitas vidas serão poupadas,” disse Witzel. Nos primeiros seis meses de 2019, a polícia matou 881 pessoas no Rio de Janeiro em áreas controladas pelo tráfego, nenhuma morte em áreas controladas por milícias. Na semana passada, em menos de 80 horas cinco jovens sem ligação com o tráfego foram assassinados pela polícia na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A ponte foi reaberta ao trânsito às 10h30. No Rio de Janeiro, 114 km de engarrafamento. As autoridades fizeram a perícia no local, os reféns prestaram depoimentos à polícia.

Esta não é a primeira vez que o Rio de Janeiro vê uma situação de sequestro dentro de um autocarro. Há quase 20 anos registou-se o sequestro do autocarro 174, uma das reféns foi abatida e morta pela polícia, o sequestrador, Sandro Barbosa do Nascimento, foi asfixiado dentro do carro da polícia. Recentemente, em fevereiro de 2014, um autocarro foi também sequestrado na ponte Rio-Niterói, um dos passageiros era um polícia que foi executado com um tiro na cabeça. Em março de 2017, John Lennon Silva Barbosa anunciou um assalto num autocarro em Niterói - após várias horas de negociação acabou por se entregar, não se registaram feridos.

Willian chegou vivo ao Hospital Souza Aguiar às 9h30, morreu pouco depois por parada cardiorrespiratória, não tinha antecedentes criminais. Não se sabe ainda a motivação do crime.

“Não tem de ter pena”, declarou o presidente Jair Bolsonaro sobre o sequestrador.