Ministério Público italiano manda o navio "Open Arms" desembarcar migrantes em Lampedusa

O Ministério Público da localidade siciliana de Agrigento ordenou a apreensão do navio "Open Arms" e o desembarque dos migranmtes que se encontram a bordo na ilha de Lampedusa. A decisão foi assumida nesta terça-feira depois de o procurador-geral de Agrigento ter realizado uma visita de inspeção à embarcação que se encontra há vários dias imobilizada no Mediterrâneo, sem acesso a um porto seguro.

A organização não-governamental espanhola "Open Arms" tinha anunciado nesta terça-feira ter recebido autorização para desembarcar oito pessoas "a necessitar de ajuda urgente", entre as 107 que permeneciam retidas ao largo da costa italiana há 18 dias.

"Quem não quer ver a situação insustentável a bordo é porque é incapaz de sentir empatia pela dor alheia", escreveu a organização, depois de informar que a retirada destas pessoas, cuja situação e condições não foram reveladas, foi "autorizada", noticia a agência de notícias espanhola Efe.

A crise da Open Arms, que mantém mais de 100 pessoas bloqueadas no mar há 18 dias, agudizou a tensão entre os governos de Espanha e Itália, e destes com a a própria ONG, que viu negada a possibilidade de rumar às Baleares e que chegou a propor o transporte dos migrantes de avião para Espanha.

As autoridades espanholas tinha sugerido esta manhã o envio do navio militar "Audaz" em socorro do "Open Arms" e que teria como missão conduzir os migrantes para Palma de Maiorca, plano que agora fica sem efeito.

Saga começou há duas semanas

A decisão do procurador de Agrigento, na Sicília, é o último episódio de uma saga que começou há mais de duas semanas, quando o navio humanitário "Open Arms" resgatou, em 1 de agosto, 134 pessoas do mar Mediterrâneo ao largo da Líbia, mas os dois países mais próximos, Itália e Malta, recusaram-lhe o acesso aos seus portos.

Duas semanas depois, a organização não-governamental espanhola que opera o navio, a Proativa Open Arms, avisou que a situação estava "fora de controlo", num vídeo gravado numa lancha frente ao navio.

No sábado, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, autorizou o desembarque de 29 menores a bordo do navio, e, no dia seguinte, o Governo espanhol propôs receber o navio em Algeciras face à "inconcebível" recusa de Itália em autorizar o desembarque. No entanto, a "Open Arms" declinou a oferta, tendo uma porta-voz explicado ser impossível viajar até Algeciras dada a "situação insustentável" a bordo.