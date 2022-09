Itália. Caos político pode encontrar saída na sessão do Senado

Matteo Salvini empregou toda a energia da sua retirada de confiança ao Governo, de que é vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, na sessão de hoje do Senado, mas tudo indica que o tiro pode sair-lhe pela culatra.

O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, vai discursar e tem a possibilidade de se demitir sem que chegue a haver voto de confiança. Se o voto de confiança chegar a ser feito, o resultado não está garantido nem para o chefe da Liga Norte, de extrema-direita, nem para o chefe de Governo, do Movimento anti sistema 5 Estrelas ou M5S.

No entanto, desde que Salvini quis forçar esta hipótese durante os feriados de Ferragosto (12 e 13) da semana passada que a política italiana sofreu uma reviravolta. Logo nesses dias, as forças políticas uniram esforços para adiar a sessão do voto de confiança para esta treça-feira e o Partido Democrático, de centro-esquerda, avançou que coligaria com o M5S para formar uma maioria que dispensasse a Liga Norte.

Como escreve a maioria da imprensa italiana não vai ser fácil o PD e o M5S encontrarem terreno comum num programa para governarem juntos, mas a verdade é que ainda está tudo em aberto. Para já, a consequência de Matteo Salvini ter descurado a aritmética parlamentar está à beira de fazê-lo perder a jogada. No domingo, Salvini ainda tentou dar o dito por não dito e recuar na sua posição, mas os líderes do M5S recusaram cabalmente esta nova tentativa, descrevendo o vice-PM como não sendo digno de confiança.

As sondagens dizem que novas eleições seriam sobretudo favoráveis a Salvini, cuja Liga oscila entre os 32 e os 39% das intenções de voto, mas as posições dividem-se entre quem defende que o Governo deverá chegar ao final do seu mandato, 2023, e os que preferem avançar já para nova configuração política.

Se Conte apresentar a demissão ou perder a moção de confiança, a responsabilidade ficará nas mãos do Presidente da República, Sergio Mattarela. Se Conte sobreviver esta terça-feira à sessão do Senado agendada (15h, 14h em Portugal), irá na quarta-feira de manhã à Câmara de Deputados onde se discutirá a possibilidade de reduzir o número de deputados.

A próxima sexta-feira é a data limite para Sergio Mattarela declarar se haverá novo governo ou eleições antecipadas, no caso de Conte já não ser primeiro-ministro.