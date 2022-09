Dono de restaurante albanês saltou para cima do carro de clientes espanhóis e esmurrou o pára-brisas durante vários quilómetros

O dono de um restaurante albanês, furioso por uma família de clientes espanhóis ter abandonado o seu estabelecimento, foi atrás deles e agarrou-se à capota do carro em que viajavam durante quase três quilómetros.

Enquanto os clientes tentavam sacudi-lo, o homem dava murros no pára-brisas. A certa altura, a sua mão já sangrava dos estilhaços, mas ele continuava a tentar arrancar o vidro, enquanto as pessoas dentro do carro - um empresário espanhol e a sua família, a que se juntavam um motorista e um guia - o tentavam empurrar para trás.

A cena foi filmada por outra pessoa que estava dentro do carro e só chegou ao fim quando o carro parou e os ocupantes conseguiram escapar. Mais tarde, o vídeo foi divulgado e as autoridades tentaram conter o dano reputacional para o país.

O dono do restaurante, um homem de 51 anos, foi levado a tribunal e defendeu-se alegando que aqueles clientes tinham saído sem pagar (eles explicaram que saíram porque ele estava a ser muito agressivo). O ministro do Turismo encontrou-se pessoalmente com os turistas, a quem pediu desculpas e ofereceu flores.

O empresário espanhol agradeceu a atitude das autoridades e disse que uma única pessoa não representa o país. A seguir continuou as suas férias. E o primeiro-ministro Edi Rama também se fez ouvir.

"O barbarismo que atingiu os nossos amigos espanhóis violou o código sagrado da hospitalidade albanesa e envergonhou-nos a todos", disse Rama. "A hospitalidade é o poder mais importante do turismo albanês. A agressão da noite passada é uma mancha de vergonha que jamais será esquecida. Confio que este bárbaro não escapará à justiça".