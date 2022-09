Adversário de Bolsonaro nas presidenciais condenado a 4 anos e meio por crime do qual não foi acusado

Sofia Perpétua, no Rio de Janeiro

Sofia Perpétua, no Rio de Janeiro

Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Trabalhadores derrotado nas eleições presidenciais de 2018 e ex-prefeito de São Paulo, foi condenado a quatro anos e meio de prisão por crime de saco azul, “falsidade ideológica para fins eleitorais”, na eleição municipal de 2012. O insólito é que não foi acusado deste crime pelo Ministério Público. A defesa de Haddad vai recorrer da decisão da primeira Vara Eleitoral.

“A sentença é nula por carecer de lógica”, informaram em nota os advogados de defesa de Haddad. “A lei estabelece que a sentença é nula quando condena o réu por crime do qual não foi acusado. Num Estado de Direito, as decisões judiciais devem pautar-se pela lei. O magistrado deve ser imparcial. Ao condenar alguém por algo de que nem o Ministério Público o acusa, o juiz perde a sua neutralidade e a sentença é nula”.

Haddad foi absolvido por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro mas condenado por falsidade ideológica, saco azul, por não contabilização de dinheiro doado à campanha - crime pelo qual não estava acusado pelo Ministério Público. A sentença foi proferida terça-feira pelo juiz Francisco Carlos Inouye Shintate, a pena determinada é de quatro anos e seis meses de prisão e multa no valor de 18 vezes o salário mínimo vigente na época do ocorrido.

O tribunal analisou o uso de recursos da empreiteira UTC na confecção do material de campanha na eleição para prefeito de São Paulo em 2012. Segundo delações premiadas de Ricardo Pessoa, dono da UTC, e Walmir Pinheiro, executivo da empresa, foram doados 2,6 milhões de reais (cerca de €580.000) à campanha de Haddad para que o dinheiro fosse usado em materiais gráficos das gráficas LWC e Cândido Oliveira LTDA. O promotor Luiz Henrique Dal Poz acusa Haddad de não ter contabilizado estes valores, assim como de ter utilizado "notas inidôneas para justificar despesas". As delações foram feitas no âmbito da operação Cifra Oculta da Lava-Jato.

Os advogados de Haddad dizem que “condenação sustenta que a campanha do então prefeito teria indicado na sua prestação de contas gastos com material gráfico inexistente. Testemunhas e documentos comprovam que os gastos declarados foram apresentados. Ademais, não havia qualquer razão para o uso de notas falsas e pagamentos sem serviços numa campanha eleitoral disputada. Não há razoabilidade ou provas que sustentem a decisão.”

Haddad declarou o seguinte: “Levei quatro anos da minha vida para provar que o ex-presidente da UTC havia mentido na delação dele. O juiz afastou essa acusação. E o que ele fez? Me condenou por algo de que não fui acusado”.