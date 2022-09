200 ex-deputados indianos vão ter que deixar os bungalows de luxo oficiais onde permanecem

Os deputados indianos que perderam os seus lugares nas recentes eleições enfrentam um novo problema: têm de sair rapidamente das casas oficiais onde vivem. Essas habitações, na maioria bungalows de luxo numa zona privilagiada de Nova Deli, deviam ter ficado vagas a 25 de junho, um mês depois da dissolução do parlamento. Mas, seguindo uma velha tradição indiana, muitos ex-deputados deixaram-se ficar.

Cerca de 200 continuam nos bungalows, quase dois meses após a data em que deviam ter saído. Mas desta vez, ao arrepio do que é costume, o governo decidiu apressar-lhes a saída. Agora foi-lhes dada uma semana para deixar os bungalows. Para enfatizar a mensagem, daqui a três dias a electricidade, a água e o gás vão ser cortados.

O primeiro-ministro releito, Narendra Modi, explicou no Twitter: "Quando tem início uma nova sessão do parlamento, os novos deputados têm muita dificuldade em arranjar alojamento. Estou satisfeito por haver esforços para ultrapassar este problema. Ser deputado significa que pessoas do seu círculo também vêm e também elas precisam de alojamento".

Mas nem toda a gente apreciou. O porta-voz senior do parlamento, Anand Sharma, respondeu, também no Twitter: "Primeiro Ministro! O seu diktat aos ex-deputados para deixarem os alojamentos em sete dias é duro, arbitrário e discriminatório. Os ex-deputados recebem uma pensão menor que a dos peões".

Notando que até as secretárias do governo podem ficar no alojamento por seis meses extra, Sharma interpelou Modi: "Faço-lhe uma pergunta direta: quer que os deputados indianos sejam ricos e corruptos? Que representem o povo ou as corporações e as multinacionais? Os honestos têm famílias a sustentar. Está a ser hipócrita".