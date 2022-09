Síria. Turquia condena “veementemente” ataque a caravana armada na região de Idlib

A Turquia condenou "veementemente" o ataque realizado esta segunda-feira por aviões russos e sírios a uma caravana militar com munições que tinha enviado à província síria de Idlib, alegando que Moscovo violou os acordos estabelecidos.

"Condenamos veementemente este ataque, que contradiz os acordos existentes a cooperação e o diálogo com a Rússia", afirmou o Ministério da Defesa da Turquia em comunicado, pedindo "medidas urgentes" para evitar uma repetição do incidente.

Damasco tinha denunciado o envio pela Turquia de uma caravana militar com munições para o sul da província de Idlib, um dia depois da entrada das tropas pró-governamentais numa importante cidade da região, Khan Cheikhoun.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), ocorreram bombardeamentos sírios e do seu aliado russo perto da caravana para a impedir de prosseguir o seu caminho.

Segundo a Turquia, os ataques aéreos causaram a morte de pelo menos três civis e deixou outros 12 feridos.

A responsabilidade pelos ataques não é clara já que foram avistados aviões de guerra que podiam ser sírios ou russos.

A Turquia tem 12 postos de observação dentro de Idlib e no limite externo, na sequência de um acordo alcançado com a Rússia.

Um correspondente da agência France Presse viu esta segunda-feira de manhã uma caravana de cerca de 50 veículos militares, incluindo blindados, de transporte de tropas e pelo menos cinco tanques, dirigir-se para Maaret al-Noomane, cidade situada a 15 quilómetros a norte de Khan Cheikhoun, no sul da província de Idlib.

A chegada da caravana ocorre um dia depois das forças do regime de Bashar al-Assad terem entrado em Khan Cheikhoun, pela primeira vez desde 2014, após vários dias de confrontos com os 'jihadistas' e alguns grupos rebeldes apoiados por Ancara.

Uma reconquista total pelas forças pró-regime daquela importante cidade permitiria cercar o norte da vizinha província de Hama, igualmente nas mãos dos 'jihadistas' e dos rebeldes e onde se encontram postos de observação turcos.

"Veículos turcos carregados de munições (...) seguem na direção de Khan Cheikhoun para socorrer os terroristas (...), o que confirma mais uma vez o apoio dado pelo regime turco aos grupos terroristas", criticou uma fonte do ministério dos Negócios Estrangeiros sírio, citada pela agência oficial Sana.

"Este comportamento hostil do regime turco não afetará a determinação do exército sírio em continuar a perseguir os terroristas em Khan Cheikhoun até que todo o território sírio seja limpo", adiantou a mesma fonte.".

No noroeste da Khan Cheikhoun continuam esta segunda-feira os combates entre os 'jihadistas' e rebeldes de um lado e as forças pró-governamentais do outro.

As forças pró-Damasco tentam alargar o seu domínio "ao norte da cidade para controlarem a estratégia via" que liga Damasco a Alepo (norte), disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Desencadeada em 2011, a guerra na Síria causou mais de 370 mil mortos e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.