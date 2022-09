Merkel e Órban comemoram juntos 30 anos do fim da Cortina de Ferro

A chanceler alemã viajou hoje até à Hungria onde se encontra com o primeiro-ministro Viktor Órban na cidade de Sopron. É lá que comemoram juntos o ponto de viragem que conduziu ao fim da Cortina de Ferro com o contributo da Hungria.

O dia 19 de agosto marca 30 anos sobre a realização do "Picnic Pan-Europeu" naquela cidade na fronteira entre a Alemanha e a Hungria durante o qual pelo menos 600 cidadãos da República Democrática Alemã fugiram para Ocidente.

O Picnic foi o primeiro grande êxodo de Leste para o Ocidente após a construção do Muro, em 1961, que separou as duas Alemanhas durante 28 anos. E é desde então visto como um dos principais fatores que conduziu à queda do Muro e ao fim da Alemanha de Leste três meses mais tarde.

Angela Merkel dedicou a última edição do seu habitual podcast de sábado à importância desta visita declarando que os alemães "serão sempre agradecidos" ao "contributo" da Hungria "no milagre da Alemanha unida", cita a AFP.

O porta-voz da chancelaria, Steffen Seibert, admitiu as "diferenças de opinião" entre os dois líderes em assuntos como a política de migração, e o encontro na Hungria prevê uma reunião de trabalho bilateral para discutir assuntos como esses.

A questão da gestão das fronteiras no continente Europeu continua por resolver e a gerar polémica e tem sido um foco de desentendimentos entre Berlim e Budapeste.