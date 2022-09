O que esconde a morte de Jeffrey Epstein

O prisioneiro #76318-054 do Centro Correcional Metropolitano de Nova Iorque levava 17 dias de detenção quando foi encontrado semiconsciente no chão da cela. Os hematomas no pescoço não esclareciam se tinha tentado suicidar-se ou se fora atacado, mas nesse mesmo dia, 23 de julho, foi colocado em vigilância especial. Em cela própria, tinha as luzes acesas toda a noite, cama sem lençóis e guardas a rondarem de 15 em 15 minutos. Todos os dias, era avaliado por um psiquiatra.

A dureza da situação faz com que estes períodos tendam a ser curtos. O multimilionário norte-americano Jeffrey Epstein, o preso de quem se fala, viveu assim sete dias. Há uma semana, pelas 6h30 — já sem esta vigilância —, foi encontrado enforcado na cela. O Departamento de Justiça dos EUA disse que “aparentemente foi suicídio”. A autópsia revelou vários ossos do pescoço partidos e os peritos não afastam a hipótese de estrangulamento. Na sinistra história de vida de Epstein, há razões que justificam os dois cenários.

