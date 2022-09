Gran Canária. Incêndio força evacuação de duas mil pessoas

Um incêndio florestal de grande dimensão obrigou à retirada de duas mil residentes das suas casas, no centro da ilha na Gran Canária.

Iniciado a meio da tarde de sábado, este é o terceiro maior incêndio registado na ilha espanhola nos últimos oito dias, de acordo com o conselheiro das Administrações Públicas, Justiça e Segurança da ilha, Julio Pérez. A evacuação das pessoas verificou-se durante a noite passada.

No sábado, a ilha situada no oceano Atlântico lidou com temperatura máxima de 40 graus e rajadas de vento forte que favoreceu o avanço das chamas. A Gran Canaria está em alerta laranja devido ás altas temperaturas.

Esta manhã o fogo seguia com duas frentes ativas, mas não ameaçava novas zonas residenciais. Mas, as autoridades tinham já populações sinalizadas para o caso da situação se agravar e ser necessário retirar estas pessoas das habitações.

Segundo o conselheiro Julio Pérez. citado pela imprensa espanhola, as chamas consumiram pelo menos 500 hectares e foram combatidas por 250 operacionais, auxiliados por 11 meios aéreos.

A maioria das pessoas retiradas de casa foram instalados em edifícios públicos de municípios adjacentes aos da cidade de Tejeda, a principal afetada, do município de Valleseco, a 43 quilómetros da capital Las Palmas.

Há uma semana um outro incêndio, no município de de Artenara, arrasou 1.500 hectares e demorou vários dias a ser extinto.